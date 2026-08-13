La resaca del eclipse en Pontevedra: atascos y dos urgencias oftalmológicas en Montecelo

Toda la emoción y asombro que se vivió entre las 19.30 y las 20.30 horas del miércoles en toda la comarca se convirtió en normalidad y tranquilidad en el regreso de las miles de personas que se desplazaron para contemplar el eclipse en las mejores condiciones posibles. La orilla de la ría, desde Pontevedra hasta Marín y Sanxenxo fue uno de los puntos que concentró más público, en especial la zona de A Lanzada, uno de los principales miradores hacia el mar y, por tanto, hacia al puesta del sol.

Esa masiva afluencia de personas, tanto a ver el eclipse como para disfrutar de la playa, provocaron congestión de tráfico en el corredor de O Salnés y en la autovía en torno a las 22.000 horas, en el regreso tras la intensa jornada. Pero no hay constancia de accidentes graves.

Tampoco Urgencias de Montecelo registró excesivos problemas a causa del eclipse. El gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, explicó este jueves que durante la noche del miércoles ese servicio del hospital pontevedrés solo atendió dos urgencias oftalmológicas relacionadas con la visión del fenómeno astronómico.

Al parecer, ambas personas observaron el eclipse sin gafas protectoras unos segundos y en principio no se detectaron lesiones.

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No obstante, los especialistas señalan que cualquier posible efecto por mirar directamente al sol sin protección podría salir a relucir más adelante, transcurridos varios días, por lo que aconsejan estar atentos a cualquier posible problema de visión.