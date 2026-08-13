Queda una semana para el concierto de Dani Fernández en Pontevedra, su fecha única en Galicia

El 20 de agosto, la gira de Dani Fernández hace parada en Pontevedra en la explanada del Recinto Ferial. Tras recuperarse de una lesión en una fecha pasada del tour, vuelve a los escenarios para dar uno de sus últimos conciertos antes de tomarse un descanso creativo.

Esta será fecha única en Galicia, tras la cancelación del directo de mayo que iba a tener lugar en el Coliseum de A Coruña y que ya había agotado sus entradas. En abril, en su concierto en Valencia, el artista sufrió una caída que le obligó a abandonar la gira durante unos meses.

Por ello, esta cita en Pontevedra llega en un momento especialmente emotivo para Fernández. Ha pasado por una recuperación exprés para regresar cuanto antes a las noches marcadas por la emoción y el encuentro con su público. Será el turno de la ciudad de presenciar una puesta en escena que supone una de las propuestas más ambiciosas del cantante hasta la fecha, en palabras de miles de sus fans.

Es un concierto hecho por y para conectar con el público; tiene la intención de ofrecer una experiencia inolvidable basada en el universo de La Jauría, su álbum lanzado en 2024. Así, reúne en el repertorio los temas de su último trabajo e incluye también las canciones más queridas del artista.

Sus fans en Pontevedra escucharán temas como «Me has invitado a bailar», «Todo cambia» o «¿Y si lo hacemos?», pero también otros como «Clima tropical», «Me has invitado a bailar», «Dile a los demás» o «Sin Vergüenza».

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En un mes terminará la gira y se retirará por un tiempo indefinido para tomarse un respiro creativo. Esto enlaza con la reflexión que hace en el tour; reivindicar la libertad en una sociedad marcada por la exposición constante y la necesidad de aprobación. Dejará este mensaje en Pontevedra y ofrecerá un último espectáculo antes de un silencio indefinido.