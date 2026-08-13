Psicólogos voluntarios movilizados por Asovedra atienden a más de 70 afectados por el terremoto de Venezuela
La Asociación de Venezolanos en Pontevedra coordina a veinte profesionales que dan terapia por videoconferencia
De la mano de Asovedra, la Asociación de Venezolanos en Pontevedra, y de Carmen Jaudenes Conde, pontevedresa que residió cinco años en Venezuela, se ha creado un grupo de veinte psicólogos voluntarios para atender a los afectados por el terremoto que sacudió al país iberoamericano.
Jaudenes es la coordinadora de este grupo, y se encarga de gestionar la conexión con las víctimas y con los que sufren las consecuencias directas o indirectas de la catástrofe. Ya han atendido 74 casos con su correspondiente seguimiento, con 33 de ellos siendo severos. La mayoría de personas atendidas son de La Guaira, pero también han solicitado los servicios desde Caracas, o incluso México y España, familiares de víctimas en el país. Las reuniones se realizan por videoconferencia y se pueden solicitar mediante un formulario accesible por la web de Asovedra.
Además, desde la asociación agradecen el apoyo de las diferentes instituciones gallegas por mandar ayuda a Venezuela. Han pactado con la Diputación de Pontevedra una financiación de 3.500 euros para enviar camiones con ayuda humanitaria desde Colombia, y están organizando también un presupuesto para construir tres plantas potabilizadoras de agua que abastecerán a 4.500 personas.
El presidente de la asociación, Manuel Osorio, destacó que Colombia ha ayudado enormemente al país, «más que su propio gobierno», y que pronto trabajarán para apoyar a sus hermanos colombianos. En estos momentos están planificando con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, un concierto solidario tanto para la causa venezolana como para apoyar a su país vecino.
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