Pontevedra se mueve en Sidecars

Las fiestas de la Peregrina pisaron ayer el acelerador con Sidecars como uno de los grandes protagonistas de la jornada. La banda se subió al escenario de la plaza del Concello a las 22.30 horas para poner banda sonora a una noche que ya venía bien calentada desde bastante antes. Por la mañana, los Gaiteiros das Rías Baixas y la charanga Mil9 se encargaron de que la fiesta también se escuchase lejos de los escenarios, mientras que por la tarde tomaron el relevo Os Alegres, la Charanga Boavila y el concierto Bravú Bandástico en la plaza de A Ferrería. Y para quienes todavía querían más, el Grupo Nueva Fuerza remató la jornada amenizando la verbena en Montero Ríos.

Público que abarrotó la plaza de España. | RAFA VÁZQUEZ

Hoy toca volver a salir a la calle, porque el programa no afloja. El grupo Rías Baixas actuará a las 11.30 horas y, media hora después, la charanga Mil9 recorrerá San Antoniño, Cruz Vermella y Santa Clara. Por la tarde también llegará la tradicional Batalla de Flores antes de que la música vuelva a reclamar el protagonismo al caer la noche.

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Xurxo Souto, al frente del Bravú Bandástico. | RAFA VÁZQUEZ

A las 21.00 horas será el turno de «Érase outra vez. O musical» en la plaza del Concello, pero el plato fuerte para quienes prefieran las carcajadas llegará a las 22.30 horas en la plaza de A Ferrería. Allí, PONTEaRIR reunirá a Carlos Blanco, Touriñán, Leti da Taberna y Luís Davila en una noche con clara vocación de hacer reír. Y como en la Peregrina siempre queda margen para una última canción —o unas cuantas—, La Travesía arrancará su verbena a las 22.45 horas en Montero Ríos para estirar la fiesta hasta que el cuerpo aguante.