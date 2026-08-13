Pontevedra convoca este viernes a los concellos de la ría para abordar la sequía del Lérez

El Concello de Pontevedra ha convocado para mañana, viernes 14 de agosto, una reunión con los concellos que se abastecen del sistema de la capital para analizar la situación provocada por la sequía y la progresiva caída del caudal del río Lérez. El encuentro se celebrará en pleno escenario de alerta por escasez de agua y después de que las restricciones a los usos no esenciales hayan dejado de ser únicamente recomendaciones.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, aseguró este jueves, tras la reunión de la Xunta de Goberno Local, que el suministro a la población está garantizado en estos momentos, aunque reconoció que la tendencia del río continúa siendo descendente y que será necesario adoptar nuevas medidas si el caudal sigue cayendo.

Pontevedra abastece también desde su sistema a Poio, Marín, Sanxenxo y Bueu, municipios a los que ya había reclamado durante las últimas semanas una reducción del consumo ante la evolución del Lérez. Cerca de la mitad del agua tratada en la capital se destina a estos concellos.

Según explicó Lores, el sistema está captando en estos momentos alrededor de 460 litros por segundo, volumen que permite mantener el abastecimiento de toda la ría sin necesidad de recurrir por ahora al Pontillón do Castro.

El regidor insistió, sin embargo, en que el Lérez baja con muy poca agua y que la situación obliga a mantener una vigilancia constante. Si el caudal descendiese hasta un punto en el que no fuese posible captar los aproximadamente 460 litros por segundo que necesita el conjunto del sistema, el Concello tendría que estudiar medidas adicionales.

Una de ellas sería recurrir parcialmente al Pontillón do Castro, aunque Lores advirtió de que esta reserva tampoco permitiría afrontar durante mucho tiempo una situación de escasez prolongada. La aportación que recibe desde el Acibal es actualmente muy reducida, según explicó, y además debe respetarse el caudal ecológico del río Rons.

«Poco, poco», respondió el alcalde al ser preguntado por el tiempo que podría prolongarse el suministro recurriendo al Pontillón. Su posición es que el abastecimiento debe seguir dependiendo fundamentalmente del agua que circula por el Lérez y que la solución de fondo pasa por la llegada de precipitaciones.

Lores señaló también que se percibió una ligera mejoría cuando Ence dejó de captar agua del río, aunque recalcó que el problema estructural continúa siendo el escaso caudal con el que baja actualmente el Lérez.

La previsión que maneja el servicio apunta a la posibilidad de que se produzcan precipitaciones a partir del 24 de agosto, aunque el Concello mantendrá mientras tanto las restricciones y el seguimiento de la situación.

El escenario de alerta ha llevado al Concello a endurecer unas medidas de ahorro que ya había comenzado a aplicar de forma preventiva. El bando municipal prohíbe emplear agua apta para consumo humano para llenar piscinas particulares, regar jardines o lavar vehículos, además de obligar a reducir otros usos prescindibles. También se insta a empresas e industrias a minimizar su consumo, al considerar prioritario el abastecimiento a la población.

La diferencia respecto a la fase anterior, señaló el alcalde, es que las limitaciones cuentan ahora con respaldo para aplicar las correspondientes medidas sancionadoras en caso de incumplimiento.

El Concello ha reducido asimismo sus propios consumos. Se ha suspendido el riego de jardines y se han limitado los baldeos de calles, que únicamente se mantendrán cuando sean imprescindibles por motivos de salubridad.

En el caso de las fuentes ornamentales, permanecerán activas aquellas que funcionan mediante circuito cerrado y que, por tanto, no necesitan un aporte continuo de agua de la red. Entre ellas, Lores citó la Fonte dos Nenos, la de Laranxo, la del Blanco y Negro, la de A Ferrería, la de Os Peiraos y el Parque da Auga del Recinto Feiral. Las fuentes destinadas al consumo humano, como las que funcionan mediante pulsador, seguirán disponibles con normalidad.

El alcalde quiso poner, no obstante, el foco en el ahorro doméstico. A su juicio, medidas como cerrar el grifo mientras se lavan los dientes pueden tener un efecto agregado mucho mayor si son adoptadas por miles de personas que determinadas restricciones municipales cuyo peso sobre el consumo total es reducido.

Mientras el sistema pueda continuar abasteciendo a toda la ría, el Concello mantendrá las medidas actuales. Si el caudal sigue descendiendo, Lores avanzó que se adoptarán y comunicarán nuevas restricciones.

2,7 millones para el mantenimiento de calles y espacios públicos

La Xunta de Goberno Local adjudicó además a Elsamex Gestión de Infraestructuras el nuevo contrato de mantenimiento del viario y los espacios públicos de la zona urbana.

El contrato salió a licitación por 2,7 millones de euros para tres años, con posibilidad de dos años adicionales de prórroga, y la adjudicataria presentó una baja del 10,41%, que se aplicará de forma lineal a las unidades de obra.

El servicio está pensado para pequeñas actuaciones de reparación, de demanda continua, con un límite de 40.000 euros sin IVA por intervención.

Incluye reparaciones de pavimentos y aceras, bacheos, construcción y mantenimiento de reductores de velocidad, intervenciones en sumideros y canalizaciones de pluviales, pozos de registro, reposición de bancos, papeleras, bolardos y barandillas y trabajos de señalización vertical y horizontal.

También contempla retirada de materiales, desbroces y trabajos auxiliares de carpintería, herrería y metalurgia.

No forman parte de este contrato la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, los semáforos ni el alumbrado público, que cuentan con servicios específicos.

El Concello ha incrementado de forma progresiva la dotación destinada a este tipo de mantenimiento. El contrato arrancó en 2018 con 250.000 euros anuales, aumentó hasta 450.000 en 2020 y hasta 726.000 en 2022, mientras que en 2026 alcanza los 900.000 euros al año. La licitación de 2,7 millones para el nuevo período de tres años ya había sido aprobada por el gobierno local en junio.

Seguro para 131 vehículos municipales

El gobierno local adjudicó también a Occident GCO de Seguros y Reaseguros la cobertura de los riesgos de la flota municipal.

La oferta asciende a 100.454 euros por dos años, frente a un presupuesto de licitación de 153.760 euros. El coste será, por tanto, de 50.227 euros anuales.

El contrato estará vigente desde el 16 de octubre de 2026 hasta el 16 de octubre de 2028 y podrá prorrogarse un año más.

La póliza cubre 131 vehículos municipales, entre turismos, furgonetas, camiones, vehículos industriales, motocicletas, ciclomotores, remolques y semirremolques.

Además, la Xunta de Goberno Local adjudicó el contrato de suministro de combustible para vehículos, maquinaria y calefacción municipal por un año, prorrogable durante otro ejercicio.

El contrato está dividido en dos lotes. El primero, destinado a los vehículos y maquinaria municipales, cuenta con un presupuesto de 204.000 euros y ha sido adjudicado a Moeve Pro Services, S.A.. La compañía aplicará un descuento de 0,160 euros por litro sobre el precio mensual de referencia tanto para el gasóleo A como para la gasolina sin plomo. Este combustible se destinará, entre otros servicios, a los vehículos de la Policía Local, Bombeiros, Protección Civil y al resto del parque móvil municipal.

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El segundo lote corresponde al gasóleo de calefacción de los edificios municipales. Tiene un presupuesto de 128.000 euros y ha sido adjudicado a Esergui Disteser, S.L., que aplicará un descuento fijo de 0,21 euros por litro sobre el precio de referencia del gasóleo C. El combustible abastecerá instalaciones como el Pazo da Cultura, el Recinto Feiral, equipamientos deportivos, escuelas infantiles, dependencias municipales, casas de cultura y centros culturales.