Poio afronta un verano con récord de ocupación y un turismo que mira al futuro

Poio encara la segunda mitad del verano con cifras que confirman el buen momento que atraviesa su sector turístico. Los alojamientos del municipio registraron durante el mes de julio una ocupación media del 79,6%, ocho puntos más que en el mismo periodo del año pasado y quince más que en 2024. Un crecimiento que, según las previsiones trasladadas por los propios establecimientos, podría mantenerse durante agosto, con la mayoría de negocios apuntando a una ocupación cercana al 100%.

A estos datos se suman otros indicadores que reflejan el dinamismo turístico del municipio. El Puerto Deportivo de Combarro rozó el lleno de amarres durante julio y ya cuenta con prácticamente todas las plazas reservadas para agosto. Además, 1.902 peregrinos sellaron su credencial en el Mosteiro de San Xoán o en el Concello durante el pasado mes, casi el doble que en julio de 2025, confirmando el crecimiento de las rutas xacobeas también fuera de la temporada alta.

La concejala de Turismo, Rocío Cochón, presentó estos datos durante una visita al Hotel Stella Maris, en Combarro, un establecimiento que acaba de iniciar una nueva etapa con el relevo generacional al frente de la dirección. Adrián Nacemento, tercera generación de la familia fundadora, ha asumido la gestión del hotel con un proyecto centrado en la modernización y en ampliar la actividad más allá de los meses centrales del verano.

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Durante la visita, Cochón destacó precisamente la capacidad del sector para adaptarse a las nuevas demandas de los visitantes, con una mayor presencia del turismo internacional, nuevas herramientas de gestión y una apuesta creciente por mejorar la calidad de la experiencia. Como ejemplo, desde el propio establecimiento señalaron que, en la jornada de la visita, la mayoría de las entradas correspondían a visitantes extranjeros procedentes de Estados Unidos, Canadá y distintos países europeos.