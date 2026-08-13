Miguel Rios llega a Pontevedra con su «último vals»

Pontevedra recibe a una de las voces más reconocibles, clásicas y al mismo tiempo actuales del rock español. Miguel Ríos se subirá al escenario de la Plaza de España dentro de la programación gratuita de las fiestas de la Peregrina con su gira «último vals» este viernes 14 de agosto, a las 22:30 horas.

A sus 82 años, el artista continúa defendiendo el directo como su gran seña de identidad, con un repertorio que ha acompañado a varias generaciones y que sigue sumando nuevos éxitos. Desde sus primeros pasos en el rock en los 60, hasta convertirse en uno de los grandes impulsores del género en la actualidad, Miguel Ríos ha construido una carrera marcada por himnos que forman parte de la memoria colectiva.

Entre ellos no faltarán previsiblemente algunos de sus temas más conocidos, como «Bienvenidos», «Santa Lucía» o «Himno a la alegría», la canción que en 1970 le convirtió en un fenómeno internacional y que todavía hoy continúa siendo una de sus piezas más reconocibles.

La actuación de Miguel Ríos será uno de los grandes reclamos de las últimas jornadas de la Peregrina, dentro de una jornada que también contará con pasacalles, actuaciones musicales y el concierto de la Orquestra Sinfónica de Pontevedra-Ponte Rock Sinfónico en la Praza da Ferraría.

El concierto de Pontevedra llega además en una etapa especial para el artista, que afronta esta gira como una celebración de su recorrido musical y como un homenaje a una forma de entender la música basada en la cercanía con el público y en la energía del escenario.

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Con su llegada a Pontevedra, las fiestas sumarán un nombre histórico a una programación que busca combinar propuestas actuales con artistas capaces de reunir a públicos de distintas edades. Una oportunidad para que la ciudad disfrute en directo de una de las figuras que ayudaron a escribir la historia del rock en España.