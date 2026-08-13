Marín se prepara para la Fiesta Corsaria más grande

Marín ultima los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Corsaria, que este año llega con más participación y una mayor extensión por las calles del municipio. La alcaldesa, María Ramallo, asegura que las previsiones apuntan a una gran afluencia de público, después de que se haya registrado un importante incremento en las solicitudes de mesas tanto por parte de particulares como de establecimientos hosteleros.

“Cada año la gente se involucra más, participa más y se viste más y mejor”, señala Ramallo, que considera que la fiesta se ha consolidado como una cita capaz de reunir a vecinos y visitantes alrededor de una propuesta que combina historia, gastronomía, animación y actividades para todos los públicos.

La programación arrancará mañana con la apertura del mercado y diferentes actividades, incluyendo conciertos orientados especialmente al público más joven. El sábado será la jornada principal, con propuestas desde la mañana hasta la noche y el cierre con fuegos artificiales después de la recreación histórica que centra el contenido de la fiesta.

La alcaldesa María Ramallo junto a vecinos de Marín. / FdV

Ramallo destaca precisamente el componente histórico de la celebración, que recuerda la figura de Gago de Mendoza y la lucha contra los franceses. “Es una fiesta corsaria, tiene un trasfondo de historia”, explica la alcaldesa, que señala que, aunque la conmemoración se realiza en verano con un carácter más popular, cada año gana más presencia y participación.

Esta edición será, según el Concello, la de mayor extensión organizada hasta el momento. Además de las zonas habituales como la Alameda, la Calle Real y Rúa do Sol, la celebración llegará también al Parque Eguren, donde se concentrará un mayor número de mesas. En total, se han recibido más de un centenar de solicitudes particulares, a las que se suman las ampliaciones de terrazas y actividades organizadas por los locales hosteleros.

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La alcaldesa considera que esta evolución supone también una oportunidad para el sector hostelero, que afronta uno de los momentos de mayor actividad del verano, pero insiste en que el atractivo de la fiesta va más allá de la gastronomía. “Es una fiesta muy familiar”, apunta, destacando que permite la participación de diferentes generaciones, con actividades adaptadas a quienes disfrutan del mediodía, la tarde o la noche.