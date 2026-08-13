Este viernes y sábado es la exitosa Fiesta Corsaria, que desde 2012 celebramos en Marín, y que año a año va ganado más popularidad, con mayor asistencia de marinenses, y alguno ya de fuera que, aprovechando las vacaciones, o el veraneo, se acerca para asistir a esta fiesta. De tal manera que se convirtió en la más importante de nuestro verano, desbancado a las tradicionales fiestas patronales del mes de septiembre, debido a su colorido y animación, que llevan la alegría por nuestra villa, abarrotando calles y plazas, como jamás habíamos visto, desde la mañana a la noche, animadas por grupos que las recorrerán.

La fiesta empezará el viernes a las siete de la tarde con la inauguración del Mercado Corsario en la Alameda, con atracciones infantiles y a las 22.30 actuará Orballo Cultural, dándole mayor vistosidad a la fiesta. El sábado todo el día, con los pregoneros que recorrerán las calles y numerosas actividades de todo tipo y para todo el que quiera. La fiesta en sí cuenta con el enfrentamiento entre el buque corsario de Gago de Mendoza, que se situará en la calle Jaime Janer, en la parada de taxis, y el buque inglés en Ezequiel Massoni frente al parque Eguren. A las 20,45 se procederá a la entrega de premios de las mesas de los participantes y escaparates del comercio. Como fin de fiesta fuegos artificiales y concierto en la Rúa de Sol.

Recordar también, aunque todo el mundo, lo sabe, pero ante la insistencia de tiendas, establecimientos, escaparates e incluso participantes, que abusan del símbolo pirata de la calavera y otros elementos que nada tiene que ver con el corsario. El «corso» consistía en atacar a los buques enemigos, en sus aproximaciones a nuestra costa, es decir, que el «corso» eran el conjunto de los ataques navales, realizados por particulares, con autorización de la corona, para entorpecer o dificultar el comercio marítimo de las naciones enemigas, que en aquella época eran los ingleses y portugueses, y repeler los ataques a nuestros puertos y costas. Por lo que las tripulaciones de los buques, se llamaron «corsarios», de modo que nada tenían que ver con la piratería. Del botín obtenido, se descontaban los gastos para armamentos, pleitos, etc., y lo que sobraba se repartía entre la tripulación, de tal manera que las 2/5 partes eran para los oficiales, y el 3/5 para el resto de tripulación. Por lo tanto, es anacrónico ver símbolos piratas, que eran otra cosa, como todos sabemos.

Pues una vez aclarado el significado y su forma de actuar, nos podríamos preguntar: pero, en Marín ¿qué relación hay con los corsarios?. Mucha, y destacada, pues Juan Gago de Mendoza, liberador de Marín, entre los años 1779 y 1801 dedicó su vida al «corso», junto a sus hermanos: Antonio, Benito y Manuel. Estableció su base en Aguete, y construyó un muelle, varadero y una fortificación para defensa del Chirleu, donde también tenía su casa. Y armó buques, que capitaneaba junto a sus hermanos tales como: ‘Carmen Peregrina’, ‘Carmen Brillante’, y ‘Nuestra Señora del Carmen’, alias ‘Vencedor’, o ‘San Antonio’, alias el ‘Guerra’, etc. Todos ellos de distintos tipos y tonelaje, desde goletas y bergantines, de entre 40 y 60 toneladas, y menores como lanchas, quechemarín, falucho, etc. de unas 20 toneladas. Llevaban, como armamento, cañones, obuses y pedreros, esmeriles, pistolas, fusiles-bayoneta, trabucos y granadas, sables, lanzas, chuzos y hachas. Para darse idea de la importancia de sus acciones, diremos que en la ría de Marín hubo más de 30 buques corsarios, de los que más de la mitad pertenecían a Juan Gago de Mendoza. Y de los piratas el único que conocemos es a Benito Soto, que no era marinense, sino pontevedrés.

Naturalmente en Marín, hubo otros armadores, capitanes y tripulaciones, entre los que encontramos a José Fernández Guerra y Manuel Bravo, capitanes Francisco Fernández Vilas, Antonio Rodríguez, etc., pero de todos ellos, los hermanos Gago de Mendoza tuvieron un absoluto protagonismo en la campaña del corso, que acapararon la casi totalidad de las acciones corsarias, protagonizadas más de una docena, por Juan Gago, teniendo a su mando siete buques armados. Su hermano José Benito fue patrón del ‘Peregrina Brillante’, y murió como consecuencia del combate librado en A Guarda. Entre sus combates, destaca la del 19 de julio de 1741, contra el navío inglés ‘Helene’ de 120 toneladas, armado con 120 cañones, que transportaba un rico cargamento de Londres a Oporto. Después de un largo combate, y cuando el ‘Sacra Familia’ estaba a punto de sucumbir, deciden abordar el buque, y hacen prisioneros a toda la tripulación, que conducen a Vigo. Entre las numerosas presas hechas a la marina inglesa por Juan Gago y su flotilla de buques corsarios se encuentran la fragata ‘Sussex’, el bergantín ‘Fwarton’, los navíos ‘Macarroni’ y ‘Nancy’, la fragata ‘Margarita’ y el bergantín ‘Darmout’. Participó en numerosas batallas contra la flota inglesa y portuguesa, entre los que podemos destacar el combate de Finisterre el 3 de agosto 1797, el de A Guarda el 15 de junio de 1798 y el de Portonovo el 21 de junio de 1779. Y por ello fue premiado con la Medalla de Plata del Mérito Naval.

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Con esta somera explicación, creemos haber despejado todas las dudas, si las había. De modo que esperamos que no vuelvan a aparecer signos piratas por ninguna parte en esta fiesta. Lo que se trata es divertirse con la Festa Corsaria. Siempre con moderación y respeto.