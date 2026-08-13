+Convivencia inclusiva, el plan de ocio de la Diputación de Pontevedra para personas con discapacidad

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha presentado este jueves en el Pazo provincial y ante el tejido asociativo de la provincia el nuevo programa +Convivencia Inclusiva, una propuesta dotada de 125.000 euros para promover iniciativas de ocio entre las personas con discapacidad. «En la Diputación hubo un antes y un después en lo que se refiere al movimiento vecinal y el tejido asociativo, y esa es la teoría, pero tiene que ir acompañada de datos», señaló Luis López.

En este sentido, el presidente de la Diputación recordó que el gobierno provincial «puso a disposición de las familias un total de 63 millones de euros» en este mandato, que «incrementó en un 34% el presupuesto dedicado este año al área de Benestar Social», lo que convierte a la provincia de Pontevedra en un «referente en políticas de bienestar y envejecimiento activo». Además, específicamente en materia de accesibilidad, el presidente recordó el programa de ayudas Pontevedra, Provincia +Inclusiva, del que se benefician muchas de las entidades asistentes a la presentación, y que «repartirá este año 210.000 euros para financiar la mejora de la accesibilidad en los inmuebles de las asociaciones y en las comunicaciones y el día a día de sus usuarios».

La puesta en marcha de +Convivencia Inclusiva es «un paso más para seguir en esa línea de apoyo continuo a las personas con discapacidad», señaló Luis López, que aseguró que este programa «promueve la inclusión, la mejora de la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad, financiando actividades de ocio para que conozcáis los 61 ayuntamientos del territorio pontevedrés». Se trata de una «muestra de apoyo» a los colectivos que sufraga los actos de las jornadas de ocio y convivencia en las que pueden participar un total de 50 colectivos.

El presidente de la Diputación recordó que el gobierno ya introdujo novedades en las bases de +Convivencia desde el año pasado «dentro de nuestro lema de escuchar, entender y atender, para adaptarnos a la realidad y a las necesidades de las personas con discapacidad en este tipo de actividades», concretamente reduciendo el mínimo de participantes de 30 a 20 para excursiones en las que hubiera necesidad de emplear sillas de ruedas o ayudas técnicas «para facilitaros la participación».

El presidente estuvo acompañado en la presentación por la diputada de Benestar Social, Paula Bouzós, y la coordinadora del área, Sandra Bastos, que explicó las bases del plan. Por su parte, Bouzós destacó que «avanzamos en la inclusión de la mano de las entidades sociales porque conocemos y valoramos el trabajo que realizáis cada día para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y construir una provincia más inclusiva». La diputada también señaló que «esta jornada no es solo de presentación, sino un espacio de información, de resolución de dudas y de escucha de vuestras aportaciones, porque ese diálogo es el que nos permite mejorar las políticas públicas».

+Convivencia Inclusiva está destinado a entidades de iniciativa social sin fines de lucro que desarrollen actuaciones de ocio inclusivo en el ámbito de la discapacidad y de la dependencia en la provincia. Cada una recibirá hasta un máximo de 2.500 euros que les permitirán subvencionar actividades que se desarrollen en la provincia como salidas con o sin pernocta, entre ellas visitas a lugares, municipios o islas relacionadas con la arqueología, la arquitectura civil; salidas a spas, piscinas o balnearios, o campamentos. También podrán subvencionar propuestas de ocio como asistir al cine, teatro, conciertos o espectáculos; visitar museos, acuarios o zoológicos o desarrollar actuaciones de promoción deportiva, de intervención terapéutica grupal, artísticas, creativas, de convivencia e intercambio.

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Las actividades deberán realizarse antes de 31 de marzo del próximo año y el plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 22 de septiembre. «Esperamos que este punto de partida sea un éxito, y que esta jornada de presentación sirva también como muestra del diálogo que siempre defendemos que es preciso mantener con la sociedad», señaló Luis López, que mostró ante el tejido asociativo su deseo de que «le deis la +Convivencia inclusiva una acogida extraordinaria, como extraordinarios sois vosotros y extraordinaria es esta provincia».