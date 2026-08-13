La Casa Lozano no descarta ampliar la feria taurina «tras asentar su éxito»

La feria taurina acaba de cerrar un ciclo que en los despachos de la plaza de San Roque se lee con la contundencia de las cifras históricas. Al frente de la gestión del único coso taurino en activo de Galicia, Pablo Lozano traza un balance de rotunda satisfacción tras un fin de semana que ha devuelto a la ciudad el cartel de «no hay billetes», un hito de taquilla que la organización no registraba desde hacía diecinueve años.

Con la inercia de este respaldo masivo y el buen sabor de boca de las taquillas, el debate sobre el diseño del ciclo pontevedrés asoma ya en el horizonte. Tras la cautela de replegar la feria a dos tardes en esta edición de 2026, la posibilidad de recuperar un tercer festejo para el próximo año se mantiene como una opción viable, aunque sin compromisos cerrados a corto plazo. La empresa aboga por «asentar» los resultados obtenidos este mes de agosto y considera «todavía prematuro» confirmar una ampliación del abono para 2027, aunque la gerencia deja la puerta abierta al advertir de que el regreso a las tres corridas no es, en absoluto, un escenario descartable.

El responsable de la empresa adjudicataria subraya que el éxito no se ha limitado exclusivamente a la estadística de asistencia, que califica de «muy importante» en ambas jornadas, sino que ha encontrado un respaldo artístico en el ruedo. Con una puerta grande en el primer festejo y dos en la corrida de clausura, Lozano considera que el público ha disfrutado plenamente de un espectáculo sostenido por la vitalidad de sus tendidos. Es precisamente en las gradas de piedra donde la organización sitúa el verdadero motor de esta feria, impulsado este año de forma decisiva por el aterrizaje de quince nuevas agrupaciones juveniles.

El relevo generacional de la afición, que Lozano define como «muy optimista», ha transformado el paisaje del coso con peñas de reciente creación que se suman a entidades históricas

Este relevo generacional, que Lozano define como «muy optimista», ha transformado el paisaje del coso con peñas de reciente creación que se suman a entidades históricas que superan las cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida.

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«La fiesta son ellos, las peñas y la afición», defiende el empresario, apoderado y ganadero. Éste también reconoce abiertamente que una mayor red de plazas en activo en Galicia favorecería la competitividad del sector, «algo que siempre es positivo y redundaría en beneficio» de la afición y la fiesta.