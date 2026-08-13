La Batalla de Flores transforma Pontevedra en un desfile de fantasía con carrozas y comparsas
Cientos de familias presencian el desfile en las calles
El rastro de confeti sobre el asfalto y el eco de las charangas todavía se perciben al caer la noche en el centro. Pontevedra recupera el pulso tras ceder el mando absoluto a los más pequeños durante la tradicional Batalla de Flores. Una de las citas más multitudinarias de las fiestas de la Peregrina volvió a desbordar las aceras, transformando la rutina urbana en un pasillo continuo de animación.
Vacas, ovejas, divertidos monstruos y brujas, gatos, caracoles o cisnes, pero también gigantes, payasos, animadas figuras o cocineros desfilaron acompañando a conocidísimos personajes infantiles, en carrozas fletadas por casas comerciales como Froiz y entidades como el Liceo Casino o el Centro Comercial Urbano (CCU) Zona Monumental.
El engranaje de la gran maquinaria festiva comenzó a rodar mucho antes del arranque oficial. Desde las cuatro y media de la tarde, las siete carrozas temáticas aguardaron su momento de salida concentradas en el tramo comprendido entre Loureiro Crespo y Virxinia Pereira. Pasadas las siete, las grandes plataformas, que dan vida a los universos de «Harry Potter», «101 Dálmatas», «Monstruos», «Mar», «Peter Pan», «K-Pop» y «Pegasol», iniciaron su marcha abriéndose paso entre la multitud congregada a lo largo de Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac y Padre Amoedo, para desembocar finalmente en el tramo de la avenida de Buenos Aires delimitado entre los puentes de Santiago y Os Tirantes.
El verdadero músculo del desfile lo pone el gran despliegue humano que escolta a las carrozas. Una veintena de agrupaciones del tejido festivo y cultural de la ciudad marcaron el ritmo de la tarde. Abrieron camino clásicos como la comparsa de gigantes y cabezudos Turoqva, el ritmo incansable de las charangas Solfamidas y Mil9, y la contundencia tradicional de los Gaiteiros das Rías Baixas y Os de Algures.
Divertidos monstruos y brujas, gatos, caracoles o cisnes compartieron desfile con conocidos personajes de fantasía
El asfalto funcionó en adelante como un escenario móvil ininterrumpido para los espectáculos de A Vaca Rubia, Miau y Baila con K-Pon de la compañía Rivel; las siempre llamativas propuestas de Troula con A Historia de Don Elio, Psychodelia, Benito e Rufina y su Escolinha; el despliegue del Magic Garden de Pablo Méndez o el Tanque da Paz de Barafunda. Una extensa comitiva que completaron las agrupaciones Duos Pontes, el Grupo de Portugal, Os Alegres, Pola Vila y Fervellos do Pio.
Niños de todas las edades, desde bebés en sus carritos a preadolescentes, se esforzaron por hacerse con las bolsas de confeti lanzadas desde las carrozas y constituyeron el público principal del desfile. Este convocó a familias procedentes de distintos puntos de la comarca, así como a turistas que aprovechan la semana grande para visitar Pontevedra. Esta gran afluencia era visible en los numerosos almuerzos que sirvió a mediodía la hostelería local, así como en las colas en confiterías y heladerías.
Por otra parte, mover la densa estructura de carrozas y grupos por el corazón de la ciudad obligó, como es habitual, a reordenar por completo la circulación. El dispositivo de la Policía Local blindó el tráfico en el itinerario principal y en las vías adyacentes, logrando mantener operativos en todo momento los accesos a los servicios de emergencias.
Las actividades para los más pequeños de la casa continúan mañana con el cuentacuentos infantil «Lideiras dunha vaca» de Erea Mora
El flujo de vehículos hacia las urgencias del Hospital Provincial se derivó a través de San Antoniño, Gonzalo Gallas y Loureiro Crespo, mientras que el acceso a Quirónsalud funciona circulando por Andrés Mellado, adentrándose por Sagasta en sentido contrario al habitual y enlazando finalmente con Castelao.
Las actividades para los más pequeños de la casa continúan mañana con el cuentacuentos infantil «Lideiras dunha vaca» de Erea Mora, un espectáculo que dará comienzo a las 19.30 horas en la plaza Arturo Souto, un espacio de la ciudad que durante el fin de semana también será escenario de propuestas de teatro y magia pensadas para el público infantil.
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