Alertan del mal estado de la senda urbana del río de Os Gafos en Pontevedra

La senda urbana del río de Os Gafos, en Pontevedra, presenta desperfectos en su recorrido entre la calle Alcalde Hevia y la estación de autobuses, que en unos casos se pueden atribuir al vandalismo, como una papelera que fue derribada estos días, o la desaparición de bancos, pero que en otras corresponde a escaso mantenimiento.

Es una queja habitual de los usuarios, de la que ahora se hacen eco las concejalas del PP local Silvia Junco y Bea Rey, que denuncian el «abandono generalizado» que presenta este recorrido

«Los vecinos de Campolongo ya nos advirtieron de la falta de limpieza y mantenimiento de este entorno y hemos venido a comprobarlo sobre el terreno. La realidad es que sus quejas están más que justificadas», ha señalado Junco.

A lo largo de la senda, las concejalas encontraron botellas, cristales y diferentes residuos, además de una evidente falta de papeleras: únicamente contabilizaron dos en todo el recorrido.

Especialmente preocupante, según las populares, es el estado de la pasarela de madera, con tablas podridas, rotas y piezas que se mueven al pisarlas, además de zonas en las que faltan elementos de protección y vallado.

Junco y Rey han señalado también la situación del Muíño do Coto como otro ejemplo de las consecuencias de la falta de conservación. Recuerda antes de las elecciones municipales de 2023 se presentó un proyecto vinculado al agua para recuperar y dar un nuevo uso al antiguo molino, que nunca llegó a materializarse. Ahora, su deterioro ha obligado al Concello a acometer una actuación de emergencia de más de 50.000 euros por motivos de seguridad.

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Por todo ello, el PP ha reclamado al gobierno local «una actuación integral de limpieza y mantenimiento del tramo urbano del río de Os Gafos, que incluya la reparación de la pasarela de madera, la reposición de los elementos de protección, más papeleras y la retirada de residuos».