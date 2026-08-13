Más de 400 nadadores se derán cita en la playa de Areas en un torneo de aguas abiertas

El concejal de Deportes, Marcos Guisasola, y junto al concejal de Turismo, Juan Deza, y el presidente de la Federación Galega de Natación, Juan Carlos Brión Lema, presentaron este jueves el X Campeonato Gallego de Aguas Abiertas en la playa de Areas. La prueba se celebrará en este arenal el próximo domingo, a partir de las 10.30 horas. «Estamos encantados de acoger una nueva prueba deportiva y de a poner en valor nuestras playas en una prueba que combina paisaje y deporte», aseguró Marcos Guisasola. La organización prevé la participación de más de 400 nadadores. Los participantes deberán llegar ya marcados con el dorsal visible, en manos, hombros y espalda. En caso de utilizar bañadores térmicos (wetsuits), solo se marcarán las manos. Los tiempos límite para las categorías que participan en la prueba de 5000m serán de 15´ después de terminar el primer clasificado de cada categoría y sexo.

Las salidas se realizarán desde el agua, los nadadores deberán esperar en el sitio definido y accederán a la zona de salida de uno en uno según las indicaciones del equipo arbitral, una vez llamados irán a la zona de salida. Las pruebas 1 y 2 (5.000 m masculino y femenino y 2.500 m máster masculino y femenino) se disputarán simultáneamente con dos salidas: una primera salida con deportistas de categorías infantil, junior 1, junior 2 y senior, a continuación, una segunda salida para categoría máster.

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El programa de pruebas es el siguiente: 5.000 metros Masculino y Femenino Infantil, Júnior 1, Júnior-2 y Sénior (10.30 horas); 2,500 metros Masculino y Femenino Máster. (10.30 horas); y 1.250 metros Masculino y Femenino Alevín. (12.00 horas).