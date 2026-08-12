Transportes licita por 10,5 millones de euros el asfaltado de 32 kilómetros de la N-640 entre Alto de Xindiriz y Caldas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 10,5 millones de euros el contrato de obras para la rehabilitación del firme de 32 kilómetros de la carretera N-640 entre Alto de Xindiriz y Caldas de Reis, entre los puntos 190 y 222, en la provincia de Pontevedra. El anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado.

El objeto de la actuación es rehabilitar el firme de este tramo de la N-640 para «resolver las patologías detectadas en el pavimento y mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios», según explica el ministerio, que añade que «los trabajos previstos incluyen el fresado del firme existente y la extensión de una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa. El espesor del fresado y el tipo de mezcla dependerán del grado de deterioro detectado. En las zonas singulares se demolerá la totalidad del firme existente y se procederá al saneo de la parte de la explanada que se encuentre dañada».

Plano del tramo donde se actuará / FdV

Además, en las estructuras, cuando sea preciso, se procederá a la reposición de las juntas de dilatación tras los trabajos de fresado y reposición del firme. Asimismo, se repondrán la señalización horizontal, el balizamiento y los sistemas de contención que resulten afectados por las obras.

«Mediante esta actuación se recuperará la capacidad portante y funcional del firme, garantizando un nivel de servicio adecuado y preservando las condiciones de seguridad vial», asegura Transportes

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, que cuenta con una inversión total de 1.629 millones de euros. Hasta ahora, el Ministerio de Transportes ya ha licitado las obras de rehabilitación del firme en las provincias de Asturias, por 4,3 millones de euros y de Segovia, por 8,2 millones de euros.

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El ministerio señala que además de este plan, también se realizan obras dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado y cifra en 130,41 millones de euros lo invertido en esta materia desde junio de 2018 en la provincia de Pontevedra.