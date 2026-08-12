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Fiestas de la Peregrina

Siete carrozas y una veintena de grupos, en la Batalla de Flores de Pontevedra de este jueves

El desfile festivo arranca a las 19.00 horas y discurre por Loureiro Crespo y Benito Corbal

Batalla de Flores del pasado año

Batalla de Flores del pasado año / Rafa Vázquez

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N. D.

Pontevedra

Pontevedra acoge en la tarde de este jueves la tradicional Batalla de Flores, una de las citas festivas más multitudinarias del programa de la Peregrina y que reúne a siete carrozas y una veintena de grupos. Aunque el desfile comenzará a las 19.00 horas, desde las 16.30 horas, las carrozas se concentrarán en la calle San Mauro y la avenida de Lugo (tramo Loureiro Crespo-Virxilia Pereira).

El recorrido de la Batalla de Flores es por las calles Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac, Padre Amoedo y el tramo de la avenida de Buenos Aires entre los puentes de Santiago y Os Tirantes.

Las carrozas participantes son «Harry Potter», «101 Dálmatas, «Monstruos», «Mar» «Peter Pan», «K-Pop» y «Pegasol». Con ellas irán la comparsa de gigantes y cabezudos Turoqva, la charanga Solfamidas, A Vaca Rubia (Rivel), Gaiteiros das Rías Baixas, Dúos Pontes, A Historia de Don Elio (Troula), Psychodelia (Troula), Grupo de Portugal, Os Alegres, Miau (Rivel), la charanga Mil9, Benito e Rufina (Troula), Baila con K-Pon (Rivel), Escolinha Troula, Magic Garden (Pablo Méndez), Pola Vila, Fervellos do Pio, Tanque da Paz (Barafunda) y Os de Algures.

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El recorrido por el centro urbano durante buena parte de la tarde obliga a diseñar un dispositivo de tráfico. Así, durante la tarde queda cortado el tráfico en ese itinerario y algún vial adyacente, si bien el dispositivo de tráfico habilita accesos alternativos a los servicios de urgencias del Hospital Provincial (por San Antoniño, Gonzalo Gallas y Loureiro Crespo) y del QuirónSalud Miguel Domínguez (por Andrés Mellado, Sagasta en sentido contrario y Castelao).

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