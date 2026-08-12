Siete carrozas y una veintena de grupos, en la Batalla de Flores de Pontevedra de este jueves

Pontevedra acoge en la tarde de este jueves la tradicional Batalla de Flores, una de las citas festivas más multitudinarias del programa de la Peregrina y que reúne a siete carrozas y una veintena de grupos. Aunque el desfile comenzará a las 19.00 horas, desde las 16.30 horas, las carrozas se concentrarán en la calle San Mauro y la avenida de Lugo (tramo Loureiro Crespo-Virxilia Pereira).

El recorrido de la Batalla de Flores es por las calles Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac, Padre Amoedo y el tramo de la avenida de Buenos Aires entre los puentes de Santiago y Os Tirantes.

Las carrozas participantes son «Harry Potter», «101 Dálmatas, «Monstruos», «Mar» «Peter Pan», «K-Pop» y «Pegasol». Con ellas irán la comparsa de gigantes y cabezudos Turoqva, la charanga Solfamidas, A Vaca Rubia (Rivel), Gaiteiros das Rías Baixas, Dúos Pontes, A Historia de Don Elio (Troula), Psychodelia (Troula), Grupo de Portugal, Os Alegres, Miau (Rivel), la charanga Mil9, Benito e Rufina (Troula), Baila con K-Pon (Rivel), Escolinha Troula, Magic Garden (Pablo Méndez), Pola Vila, Fervellos do Pio, Tanque da Paz (Barafunda) y Os de Algures.

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El recorrido por el centro urbano durante buena parte de la tarde obliga a diseñar un dispositivo de tráfico. Así, durante la tarde queda cortado el tráfico en ese itinerario y algún vial adyacente, si bien el dispositivo de tráfico habilita accesos alternativos a los servicios de urgencias del Hospital Provincial (por San Antoniño, Gonzalo Gallas y Loureiro Crespo) y del QuirónSalud Miguel Domínguez (por Andrés Mellado, Sagasta en sentido contrario y Castelao).