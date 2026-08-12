El Puerto de Marín se recuperó en julio y crece en tráficos por vez primera en el año

El Puerto de Marín ha logrado despertar de la caída de tráficos que experimentaba a lo largo de este año. Un mes de julio muy satisfactorio, en el que se movieron más de 280.000 toneladas demercancía, ha pemitido a los muelles marinenses alcanzar por vez primera cifras positivas y crecer un 0,5% con respecto al mismo periodo de 2025.

Así lo ha apuntado este miércoles la propia Autoridad Portuaria, que detalla que en estos siete meses de 2023 ya se supera el total de 1,3 millones de toneladas.

El dato es especialmente esperanzador si se tiene en cuenta que hasta ahora, el Puero acumulaba cifras negativas, ya que de enero a junio acumuló algo menos de 1.033.000 toneladas, lo que suponía una media de 172.000 al mes.

Pero enjulio se han disparado los tráficos, con más de 280.000 toneladas, y el acumulado del año ya supera al del ejercicio pasado a estas alturas.

Según los datos estadísticos provisionales aportados ahora por la Autoridad Portuaria, clos muelles marinenses "cerraron el mes de julio con un porcentaje de crecimiento acumulado del 0,48% con respecto al mismo periodo del año anterior (enero-julio) y un total que supera ya el 1,3 millones de toneladas".

Explica además que la mercancía general, tanto en formato convencional como en contenedor son los grupos de mercancía que más crecimiento han experimentado en este periodo. En concreto, en la mercancía no contenerizada hay subidas significativas de productos como material de construcción, pesca congelada o productos siderometalúrgicos

Por su parte, en el capítulo de graneles sólidos, crece el apartado de cereales y sus harinas, que superan en un 15% las importaciones del pasado ejercicio hasta la fecha.

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En cuanto al número de buques, entre enero y julio de este año han llegado a puerto un 23% más de mercantes que en el mismo periodo del pasado ejercicio.