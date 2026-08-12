Preocupación por la quema de contenedores en el cementerio de Lérez

La Asociación de Vecinos San Bieito de Lérez ha mostrado su preocupación después de que varios contenedores de basura situados en las inmediaciones del cementerio de la parroquia fueran incendiados durante la pasada noche. La entidad vecinal califica lo sucedido como un acto «incívico e irresponsable» y señala que este tipo de acciones también se habría repetido en otros puntos.

Ante esta situación, la asociación reclama al Concello de Pontevedra que incremente la vigilancia policial tanto en esta zona como en otros lugares en los que se estén produciendo actos similares. Desde San Bieito de Lérez recuerdan que los contenedores forman parte de un servicio público y que su destrucción no solo supone un coste para las arcas municipales, sino que también puede generar riesgos para personas, viviendas, vehículos y el entorno.

La entidad vecinal hace además un llamamiento a la colaboración ciudadana y pide a los vecinos que comuniquen a las autoridades cualquier comportamiento sospechoso relacionado con la quema o el vandalismo de contenedores. También ofrece la posibilidad de ponerse en contacto con la propia asociación para trasladar cualquier información que pueda ayudar a prevenir nuevos incidentes, para ser ellos los que se pongan en contacto con las autoridades en caso de ser necesario.

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Desde San Bieito de Lérez consideran que la colaboración entre vecinos y administraciones resulta fundamental para evitar que este tipo de actos se repitan y reclaman una mayor atención sobre las zonas afectadas.