Los Premios Alecrín reconocen en Portas a referentes de la cultura gallega

La Azucreira de Portas acogió este miércoles la entrega de los Premios Alecrín, impulsados por la Federación de Entidades Culturais Galegas en Cataluña (Fegalcat) para reconocer la trayectoria de personas y entidades vinculadas a la cultura, el deporte, la empresa y la promoción de Galicia. Entre los galardonados estuvieron Rafael Louzán, la Fundación Xosé Neira Vilas, la Fundación Manolo Paz, el actor Carlos Blanco, el maestro campanero José Enrique López Ocampo, el empresario David Camba, la Banda de Música de Lantaño, el Grupo de Gaitas Domingo Fontán y Esmerarte Industrias Creativas. La elección de Portas como sede reforzó además los vínculos de la cita con la Galicia exterior.

La entrega reunió a una amplia representación institucional, con la presencia del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el secretario xeral de Lingua, Valentín García. José González entregó el premio de la categoría deportiva a Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, mientras que Luis López hizo lo propio con el galardón de programación musical concedido a Joaquín Martínez Silva "Kin", director de Esmerarte.

Luis López aprovechó el acto para poner en valor tanto el patrimonio cultural de la provincia como la relación que mantienen con Galicia quienes residen fuera de la comunidad. El presidente provincial destacó que los premiados representan diferentes caras de esa riqueza cultural y social y defendió el papel de los gallegos del exterior en la conservación y difusión de la identidad propia. También puso como ejemplo el trabajo de Esmerarte, responsable de diferentes piezas de promoción turística de la provincia, entre ellas la campaña «Cando volves?».

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Por su parte, José González resaltó la contribución de los Premios Alecrín, con más de quince años de trayectoria, a mantener los lazos con la colectividad gallega residente en Cataluña y reconoció la labor que desarrolla Fegalcat desde su fundación en 1987. Valentín García destacó además la elección de Portas para esta edición por su vinculación con Domingo Fontán, autor de la «Carta Geométrica de Galicia», mientras la cita volvió a reivindicar el papel de las entidades de la emigración como transmisoras de la cultura gallega fuera de la comunidad.