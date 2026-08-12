Ponte Sampaio sale a la calle por la falta de médicos en su consultorio

Un centenar de usuarios del consultorio de Ponte Sampaio, vecinos de esta parroquia y de la de A Canicouva se han concentrado este miércoles ante el centro médico para reclamar más personal ya que la dotación actual apenas permite atender a las 3.000 personas que deben acudir a él. Según sus quejas, ahora solo hay un trabajador del apartado administrativo por las mañanas y un médico acude algunas horas por las tardes de esta semana, lo que provoca esperas de hasta doce días por una cita.

En la concentración, en las que se pidió la dimisión del gerente del área sanitaria, José Flores, los vecinos recibieron el apoyo del concejal del BNG en Pontevedra, Raimundo González, ediles del PSE, encabezados por su portavoz municipal Iván Puentes, el secretario comarcal de la UGT, Ramón Vidal, y la secretaria comarcal de CIG-Saúde, Begoña Mallo.

La convocatoria partió de SOS Sanidade Pública, cuyo portavoz, Juan Manuel Loureiro, denunció que la plantilla actual en Ponte Sampaio está muy por debajo del número de plazas con el que debería contar de forma permanente, es decir un médico, un profesional de enfermería y un encargado de servicios generales.

Ya en julio los vecinos sufrieron este problema por las vacaciones del personal, sin que se asignaran sustitutos, según apuntó Loureiro, que dijo que en la últrima semana del mes pasado «también hubo una baja que no se cubrió», de modo que «llevaban desde el 24 de julio sin médico y sin ser atendidos. Ademas, con el problema añadido de que a los pacientes se les anulaban las citas y no les asignaban una nueva».

José Luis Carragal, portavoz de los vecinos, alertaba a su vez de que la espera para obtener una cita llega a los doce días, «cuando antes era de cuatro como máximo», por lo que señalaba que en algunos casos, los pacientes optaban por acudir a Urgencias del Hospital Montecelo, lo que satura aún más ese servicio.

Además, indicó que la próxima semana no habrá asistencia médica en el consultorio, por lo que tendrán que acudir al centro de salud «Virxe Peregrina» de Pontevedra.

Tras la protesta de este miércoles, ya se anuncia otra para el próximo miércoles, día 19 de agosto, a las 12.00 horas.

El gerente del área sanitaria, José Flores, explicaba a su vez que la falta de médicos en este centro se debe a las vacaciones ordinarias de su personal, a la que se añadió una baja inesperada en julio de un facultativo y una enfermera. Admitió que sus sustituciones no son fáciles, ante la «escasez de médicos especialistas de Familia en toda España», por lo que estas bajas se cubren mediante prolongación de jornada de otros profesionales.

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Es una medida voluntaria, por lo que Flores agradeció «este esfuerzo» y quiso dejar claro que «en setiembre se recuperará la normalidad» en el consultorio de Ponte Sampaio, al tiempo que negaba que haya intención alguna de cerrar ese servicio.