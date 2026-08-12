Marín da un nuevo paso para renovar las pistas deportivas de la Praza de España

El Concello de Marín ha abierto la licitación para renovar las actuales canchas deportivas de la Plaza de España, anexas al auditorio, y sustituirlas por una nueva pista multideportiva. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 226.879,89 euros, será financiada íntegramente por la Deputación de Pontevedra, a través del III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas durante un plazo de 20 días naturales dese la publicación del procedimiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Con este nuevo paso, un proyecto que el Concello ya planteaba a comienzos de año entra ahora en su fase de contratación.

La necesidad de este proyecto responde al deterioro de unas instalaciones muy usadas, especialmente por la población más joven de la zona, y que se ha visto afectada también por el paso del tiempo y su uso continuado e intenso. Ese desgaste ha provocado que las pistas no cuenten con las condiciones adecuadas para su disfrute. El proyecto contempla retirar las pistas existentes y crear una única instalación multideportiva, con mejores calidades y prestaciones. El nuevo recinto estará preparado para acoger la práctica de diferentes deportes colectivos, entre ellos fútbol y baloncesto, y contará con un diseño acorde con la renovación urbana prevista para este entorno situado entre la Alameda y la Praza de España.

La actuación ya estaba sobre la mesa desde enero, cuando el Concello anunció su intención de solicitar financiación a la Deputación para poder acometer la renovación. En aquel momento, el gobierno local defendía la necesidad de sustituir unas instalaciones que presentaban un importante desgaste y planteaba ya la creación de un espacio deportivo más moderno y funcional.

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Finalmente, la Deputación incluyó la actuación entre las beneficiarias de su plan extraordinario de infraestructuras deportivas, permitiendo disponer de los fondos necesarios para llevar adelante el proyecto. Ahora, con la licitación ya abierta, el Concello inicia el proceso que deberá culminar con la transformación de unas pistas que llevan años formando parte de la actividad deportiva de la zona.