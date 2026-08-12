Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar GaliciaThe Corrs CastrelosListas negras clientesCésped BalaídosTerremoto en ColombiaAlerta escasez agua
instagramlinkedin

Limpian más de cinco kilómetros de riberas en seis ríos en Poio

Los trabajos de Augas de Galicia, con la retirada de árboles caídos y ramas en los cauces, durarán once semanas

Trabajos en Poio

Trabajos en Poio / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. P.

Pontevedra

En plena alerta por sequía, con los ríos bajo mínimos, la Consellería de Medio Ambiente, a través de Augas de Galicia, ha comenzado actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en más de de cinco kilómetros de seis ríos de Poio: Frieira, Covelo, Esperón, Mouro, Vilariño y dos tramos del río Cancela.

En concreto, las tareas, que ya fueron comunicadas al Concello, se desarrollan en varios lugares de las parroquias de Samieira o Combarro, entre otros, y consisten en la retirada de árboles caídos y ramas presentes en el cauce para evitar atascos cuando regresen las lluvias, así como también en el desbroce puntual y en la eliminación de especies exóticas invasoras. Los trabajos, que se prolongarán a lo largo de once semanas, se realizarán con la aplicación de motosierras, podadoras y otras herramientas manuales, que contarán con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones.

Augas de Galicia afirma que "una vez finalizadas estas actuaciones, los tramos fluviales presentarán mejores condiciones para la circulación de las aguas, contribuyendo también a la conservación del ecosistema fluvial y a la prevención de incidencias asociadas a la acumulación de elementos en el canal".

Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección. En este caso se trata además del mantenimiento de zonas catalogadas como de alto riesgo potencial significativo de inundación.

Noticias relacionadas

El fin último de los trabajos es mejorar los lechos fluviales para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, actuando en las áreas en las que la Xunta tiene competencias fuera de las tramas urbanas fluviales de responsabilidad municipal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian a la protectora Os palleiros de Pontevedra por la desaparición y acogida posterior de una perra en Poio
  2. El Casino de Pontevedra mantiene la tradición: 22 chicas, «presentadas en sociedad»
  3. «El público gallego nos quiere mucho de toda la vida. Tenemos muchas buenas experiencias ahí en la «terra» y estamos deseando volver»
  4. «Montando guardia» ante el escenario de D.Valentino en Pontevedra: «Yo llevo aquí desde las nueve»
  5. Investigados cinco adolescentes de Soutomaior por un incendio forestal en las islas Alvedosas en Vilaboa
  6. Prohibido llenar piscinas, regar jardines y lavar coches en Pontevedra ante la alerta por escasez de agua en el Lérez
  7. Detenido en Pontevedra tras amenazar a su mujer con un robot aspirador
  8. Del tabú a la farmacia natural: el cannabis medicinal conquista Pontevedra

La pontevedresa Daniela Suárez logra el bronce en el Campeonato del Mundo Júnior de Natación Artística

La pontevedresa Daniela Suárez logra el bronce en el Campeonato del Mundo Júnior de Natación Artística

El concello de Caldas reclama al estado que renuncie a la variante Oeste

El concello de Caldas reclama al estado que renuncie a la variante Oeste

Pontevedra inaugura en septiembre el Centro Maruxa Mallo, blindando el gallego, el lenguaje inclusivo y la creatividad frente a la IA

Pontevedra inaugura en septiembre el Centro Maruxa Mallo, blindando el gallego, el lenguaje inclusivo y la creatividad frente a la IA

Transportes licita por 10,5 millones de euros el asfaltado de 32 kilómetros de la N-640 entre Alto de Xindiriz y Caldas

Transportes licita por 10,5 millones de euros el asfaltado de 32 kilómetros de la N-640 entre Alto de Xindiriz y Caldas

Preocupación por la quema de contenedores en el cementerio de Lérez

Preocupación por la quema de contenedores en el cementerio de Lérez

Cerdedo Cotobade reúne a jóvenes de diferentes lugares en su XIII campo internacional de voluntariado

Danny Romero y Mar Lucas devuelven el pulso del electrolatino a Costa Feira

Danny Romero y Mar Lucas devuelven el pulso del electrolatino a Costa Feira

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto
Tracking Pixel Contents