Limpian más de cinco kilómetros de riberas en seis ríos en Poio

En plena alerta por sequía, con los ríos bajo mínimos, la Consellería de Medio Ambiente, a través de Augas de Galicia, ha comenzado actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en más de de cinco kilómetros de seis ríos de Poio: Frieira, Covelo, Esperón, Mouro, Vilariño y dos tramos del río Cancela.

En concreto, las tareas, que ya fueron comunicadas al Concello, se desarrollan en varios lugares de las parroquias de Samieira o Combarro, entre otros, y consisten en la retirada de árboles caídos y ramas presentes en el cauce para evitar atascos cuando regresen las lluvias, así como también en el desbroce puntual y en la eliminación de especies exóticas invasoras. Los trabajos, que se prolongarán a lo largo de once semanas, se realizarán con la aplicación de motosierras, podadoras y otras herramientas manuales, que contarán con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones.

Augas de Galicia afirma que "una vez finalizadas estas actuaciones, los tramos fluviales presentarán mejores condiciones para la circulación de las aguas, contribuyendo también a la conservación del ecosistema fluvial y a la prevención de incidencias asociadas a la acumulación de elementos en el canal".

Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección. En este caso se trata además del mantenimiento de zonas catalogadas como de alto riesgo potencial significativo de inundación.

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El fin último de los trabajos es mejorar los lechos fluviales para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, actuando en las áreas en las que la Xunta tiene competencias fuera de las tramas urbanas fluviales de responsabilidad municipal.