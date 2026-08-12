Hugo Rama, en la órbita del Pontevedra para reforzar el ataque

El Pontevedra CF tiene en su órbita a Hugo Rama como una de las opciones para completar la parcela ofensiva de su plantilla. El mediapunta, actualmente sin equipo tras finalizar su etapa en el Athens Kallithea, encaja en uno de los perfiles que todavía busca el conjunto granate antes del comienzo de la competición. El futbolista, sin embargo, cuenta con más pretendientes, ya que Ponferradina y Compostela también se han interesado por su incorporación.

Rubén Domínguez reconoció recientemente que todavía espera tres refuerzos para dar por cerrada la plantilla: dos futbolistas de carácter ofensivo y un defensa central. Rama aparece entre las posibilidades para una de esas dos piezas destinadas a aumentar los recursos del equipo en los últimos metros.

El jugador de Oroso, de 29 años, se encuentra libre desde el pasado 1 de julio después de su paso por el fútbol griego. Su posición principal es la de mediapunta, aunque también puede desenvolverse como centrocampista y partir desde la banda izquierda, una polivalencia que encaja en la idea que está desarrollando Domínguez desde su llegada al banquillo de Pasarón.

Además, no sería la primera vez que su nombre aparece vinculado al Pontevedra. El club granate ya estudió la opción de Hugo Rama el pasado mes de febrero, después de que quedase frustrada la incorporación de Fede Vico, aunque finalmente la operación no llegó a concretarse.

Rama cuenta con una amplia experiencia en el fútbol profesional y conoce bien el panorama gallego tras haber pasado por equipos como el Lugo y el Deportivo.

Su posible llegada añadiría todavía más variantes a un ataque que, pese a no estar cerrado, está dejando buenas sensaciones durante el verano. El Pontevedra suma ya 11 goles en sus cuatro primeros amistosos, dos más que los nueve que consiguió en los ocho encuentros de preparación de la pasada pretemporada.

La producción, además, está muy repartida. Hasta seis jugadores diferentes han encontrado portería. Alberto Gil encabeza la relación con tres goles, Ilias Charid, Mba y Vidorreta acumulan dos cada uno, mientras que Yelko y Compa completan la nómina de goleadores;una variedad que refleja las diferentes soluciones con las que está trabajando Domínguez.

La polivalencia se extiende a varias zonas del campo. Vidorreta, habitualmente utilizado en tareas defensivas durante las últimas semanas, llegó a actuar durante unos minutos en el centro del campo ante el Estradense. La intención del cuerpo técnico pasa por disponer de jugadores capaces de asumir distintos roles durante una temporada larga, una característica que también reúne Hugo Rama.

Todo ello no impide que la dirección deportiva continúe trabajando para completar el plantel. Las lesiones y molestias sufridas durante la preparación también condicionan las alternativas del técnico. Compa permanece pendiente de conocer el alcance de su lesión, mientras que Juanra, Tiago y Marqueta arrastran diferentes problemas físicos. Elejalde, Charid y Rui Pedro también han sufrido molestias durante los últimos amistosos.

El Pontevedra llega al siguiente examen del verano con un balance de tres victorias y una derrota. Abrió la preparación ganando al Deportivo Fabril (2-1), cayó después frente al Arosa en A Lomba (3-1), reaccionó con una victoria ante el Arenteiro en O Espiñedo (0-3) y el pasado sábado firmó su resultado más amplio con el 0-5 frente al Estradense. En total, 11 goles a favor y cuatro en contra, además de dos porterías a cero consecutivas.

La plantilla afronta ahora una nueva semana de trabajo. El equipo se entrena todos los días a las 10.30 horas en el Manolo Barreiro II con dos únicas excepciones, el sábado, cuando disputará su siguiente amistoso, y el domingo, jornada de descanso.

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El sábado llegará precisamente el quinto partido de preparación, esta vez frente al Ourense CF. El encuentro se disputará en el campo municipal Álvarez Durán de Tui y supondrá una nueva prueba para un Pontevedra que todavía tiene por delante el duelo frente al Coruxo, el miércoles 19 en O Vao, y el triangular del día 23 en A Arliña frente a Bergantiños y Muxía antes del comienzo de la Primera Federación.