Una gran pista de circo en A Ferrería

El espectáculo del circo se coló ayer en la programación veraniega de Pontevedra, en el marco de las Fiestas da Peregrina. La plaza de A Ferrería acogió la Gala de circo de la Orquesta de Malabares, un evento para toda la familia llena de sorpresas y que arrancó risas a niños y adultos.

Espectáculo de ayer. | RAFA VÁZQUEZ

La formación circense, que viaja por pueblos y ciudades, hace equipo con la banda municipal de cada lugar que visita para ofrecer una combinación de potente música de orquesta y vivarachos trucos y piruetas.

En Pontevedra, los músicos que colaboraron con el espectáculo fueron los integrantes de la Banda de Música de Salcedo, con una larga trayectoria de amenas sesiones musicales. Instrumentos dorados, grandes tambores y su genialidad sobre el escenario, toda una representación de la profesionalidad, se sumaron al indomable humor de los malabaristas de Pistacatro, ganadores del Premio Nacional de Circo 2025. Elogiados por su rigor y carisma, han sido calificados también como los impulsores del nuevo circo gallego a lo largo de veinte años descubriendo artistas emergentes.

Los propios músicos de la banda fueron invitados a ser unos actores más de la función, haciéndoles salir de su zona de confort y creando una escena orgánica y sorprendente donde circo y música se fusionaron en uno.

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Pontevedra inició así una noche más de diversión por sus fiestas, con una previa de teatro infantil y diversas actuaciones, entre ellos la de Los 40 Sesions en la plaza de España, que sacaron a las familias a la calle a lo largo de la jornada para disfrutar de diferentes estilos musicales.