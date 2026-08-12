Evacuado en helicóptero tras caer en unas rocas de una playa de Marín

Un hombre fue evacuado en el helicóptero de Gardacostas de Galicia Pesca I tras resultar herida en una playa en Marín. Ocurrió sobre las 20.20 horas del martes y el herido había caído sobre unas rocas, según informa el 112.

Las mismas fuentes indican que fue un particular el que dio la alarma al servicio de emergencias e indicaba que una persona había caído en una zona de rocas y había resultado herida, en la playa de A Ribeiriña, cerca de la de O Santo, frente a la isla Pinela. El herido se encontraba en una zona de difícil acceso.

Se movilizó al 061, al Servicio de Guardacostas de Galicia y a la Policía Nacional y a la Local.

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Debido a la dificultad del terreno, fue necesario movilizó al helicóptero Pesca I, que se desplazó hasta el punto y la persona implicada fue evacuada en helicóptero y trasladada hasta el hospital.