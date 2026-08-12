Danny Romero y Mar Lucas devuelven el pulso del electrolatino a Costa Feira

El escenario de BULLA! acogió una nueva cita de este ciclo, que durante cuatro martes está recuperando algunos de los ritmos que durante años estuvieron presentes en las pistas de baile, las fiestas y las verbenas. La propuesta combina artistas vinculados a los primeros años del electrolatino con nombres más recientes de la música urbana y latina.

Danny Romero fue uno de los grandes protagonistas de la noche. El artista, productor y DJ canario se convirtió en una de las figuras destacadas del crecimiento del electrolatino en España, con canciones como «Agáchate» o «Motívate». Su actuación permitió recuperar aquellos sonidos característicos de la mezcla entre electrónica, ritmos latinos y pop.

Junto a él, Mar Lucas aportó una perspectiva más cercana a las nuevas generaciones, con una trayectoria vinculada al pop y a los sonidos urbanos y latinos. La combinación de ambos artistas volvió a poner de manifiesto una de las características del ciclo: reunir a públicos de distintas edades en torno a canciones y estilos que, pese al paso de los años, continúan teniendo presencia en las celebraciones y pistas de baile.

Mar Lucas en Costa Feira 2026. / FdV

La música continuó después de los conciertos. Cósmik, Rich Gallo, Julia Centeno y los DJ residentes de BULLA! se encargaron de prolongar la sesión durante la madrugada, alternando diferentes estilos y manteniendo el ambiente festivo en el recinto.

La programación de «Electrolatino by Juan Magán» llegará a su última cita el próximo 18 de agosto, con el propio Juan Magán como cabeza de cartel, acompañado por Jay Santos y los DJ's Electrolatino. Será el cierre de un ciclo que ha recuperado durante cuatro martes una parte de los sonidos que popularizaron el género.

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Antes, Costa Feira continuará con su programación de agosto. El 13 de agosto llegará POP A FEIRA, seguido del Tardeo Pica Pop el día 14 y la actuación de Rusowsky el 15. La recta final del festival contará además con Taburete, el 20 de agosto; Aarón Sevilla, el 21; y Molan los 2000, que cerrará la programación el 22 de agosto.