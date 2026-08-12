El concello de Caldas reclama al estado que renuncie a la variante Oeste

El pleno de Caldas De Reis aprobó con los votos a favor del gobierno local y la abstención del Partido Popular, la solicitud que se realizará al Ministerio de Transportes que confirme por escrito la renuncia al estudio informativo de la variante oeste tal y como fue planeado inicialmente. El concello pretende además que el estado aproveche parte del trabajo realizado hasta ahora, especialmente los informes sectoriales y los trabajos topográficos, para agilizar la tramitación de una nueva alternativa.

La propuesta municipal plantea recuperar como punto de partida el trazado que el propio Concello presentó en 2007-2008, con una actuación destinada a conectar la N-500 con la N-640 y contribuir a aliviar el tráfico que atraviesa el núcleo urbano. El Gobierno local considera que esta opción permitiría avanzar hacia una solución con menos afecciones ambientales y territoriales y evitaría, según sostiene, la desvertebración de parroquias y la afectación a viviendas y negocios.

El alcalde, Jacobo Pérez, recordó durante el Pleno que el documento había sido trasladado previamente a las plataformas de afectados y defendió la necesidad de obtener una confirmación formal del Estado. «Es prioritario que el gobierno central nos confirme por escrito la renuncia a todas las propuestas que se presentaron hasta ahora», señaló, reclamando al mismo tiempo que se aproveche el trabajo desarrollado hasta la fecha para evitar que todo el proceso tenga que comenzar de nuevo.

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Jacobo Pérez insistió en que el Concello seguirá defendiendo una alternativa para reducir el tráfico en el centro de Caldas, aunque con un menor impacto. El regidor también lamentó que el PP no apoyase la propuesta y acusó a la oposición de buscar réditos políticos de cara a las elecciones municipales de 2027.