Cerdedo Cotobade reúne a jóvenes de diferentes lugares en su XIII campo internacional de voluntariado

El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, recibió este miércoles a los jóvenes que participan en la XIII edición del campo internacional de voluntariado que promueve la Dirección Xeral de Xuventude y que tiene en Carballedo uno de sus principales puntos de encuentro.

La iniciativa se desarrolla en el municipio desde su puesta en marcha, con la única interrupción de los años afectados por la pandemia, y se ha consolidado como una de las propuestas juveniles con mayor continuidad en Cerdedo Cotobade. A lo largo de sus trece ediciones han participado alrededor de 200 jóvenes.

Los participantes se alojan en el colegio de Carballedo, convertido durante estos días en espacio de convivencia y centro de operaciones del programa. Desde allí toman parte en un proyecto de carácter ambiental y tecnológico, además de realizar diferentes actividades para acercarse al patrimonio, la naturaleza y la realidad social del municipio.

El programa incluye también desplazamientos y propuestas en distintos puntos de Cerdedo Cotobade, con el objetivo de favorecer el contacto de los jóvenes con el entorno y con los vecinos, al tiempo que se promueve el intercambio cultural entre participantes procedentes de diferentes lugares.

Durante la recepción, Jorge Cubela destacó la importancia de mantener una iniciativa que cada verano acerca al municipio a jóvenes interesados en colaborar, aprender y conocer el territorio. El alcalde subrayó que la continuidad del campo demuestra la capacidad de Cerdedo Cotobade para ofrecer experiencias enriquecedoras a la juventud y, al mismo tiempo, dar a conocer fuera del municipio sus valores y su patrimonio.

Cubela agradeció además la apuesta mantenida por la Dirección Xeral de Xuventude por Carballedo como sede de este programa y puso en valor una actividad que combina voluntariado, formación y convivencia con la promoción del municipio.

Según señaló el regidor, la experiencia permite que quienes participan en el campo conozcan de primera mano la riqueza natural, cultural y humana de Cerdedo Cotobade y puedan convertirse posteriormente en difusores del territorio en sus lugares de origen.

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El Concello de Cerdedo Cotobade mantiene así su colaboración con la Xunta de Galicia en el desarrollo de políticas dirigidas a la juventud y de iniciativas destinadas a fomentar la participación, el compromiso ambiental y el intercambio de experiencias, con un impacto añadido en la dinamización social y la proyección exterior del municipio.