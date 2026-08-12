El campamento de Cerdedo Cotobade recibe una financiación de 38.000 euros de la Xunta
Este programa, según señala el delegado territorial, supone una experiencia positiva para el desarrollo de los más pequeños
M. A.
La Xunta insufla un presupuesto de 38.000 euros para el campamento de conciliación de Cerdedo Cotobade, situado en Carballedo. La mañana del martes, el delegado territorial del gobierno autonómico en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó las instalaciones para evaluar el programa.
Este año, la institución ha dotado de un total de 7,4 millones de euros al desarrollo de este tipo de actividades de verano en toda la comunidad. De esa cantidad, 6,5 millones de euros están destinados a los campamentos impulsados por los ayuntamientos. 600.000 euros de ese presupuesto son enviados a los planes creados por las ANPAS, y 300.000 a otros proyectos promovidos por entidades sociales. En el caso de Pontevedra, alrededor de 30 ayuntamientos se pudieron beneficiar de este programa, con una cantidad de alrededor de un millón de euros.
Durante su visita al campamento de Carballedo, Fernández destacó la importancia de estos planes de conciliación, que «suponen una ayuda muy importante a las familias que tienen dificultades para compaginar la vida laboral durante las vacaciones escolares». Sin estas actividades, el desarrollo social de los niños se vería comprometido, entre otras problemáticas como su acompañamiento y cuidado o la gestión del tiempo de ocio.
El delegado territorial señaló además que las ayudas están pensadas para poner en marcha o reforzar servicios como el cuidado profesional de menores en espacios públicos, campamentos, programas de madrugadores, talleres lúdicos o eventos culturales, «actividades que son de gran utilidad para las familias al fomentar la sociabilización de los más pequeños». Se busca promover que los niños pasen más tiempo de calidad jugando o relacionándose con otros menores, y así no tener que recurrir a servicios de pago o a otra clase de pasatiempos protagonizados por pantallas y videojuegos, que favorecen el acostumbrarse al ocio solitario.
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