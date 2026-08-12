El BNG de Marín lamenta el abandono del paseo Alcalde Blanco

El BNG denuncia la falta de actuación del gobierno municipal, a cargo del PP, ante el progresivo deterioro del Paseo alcalde Blanco, una situación sobre la que la formación nacionalista lleva alertando, aseguran, en reiteradas ocasiones desde la inauguración de la remodelación de este espacio, en julio de 2022.

La portavoz municipal y candidata por Marín, Lucía Santos, recuerda que pocos meses después de su apertura, en septiembre de 2022, ya se lanzaron las primeras advertencias del mal estado del pavimento en la zona de juegos de agua. Un año después, en 2023, de nuevo se trasladó la preocupación por este problema a la comisión de Urbanismo y al gobierno local, en este caso señalando que las láminas de caucho que cubrían el circuito empezaban a desprenderse en varios puntos.

El problema, aseguran desde la formación, continua no solo sin solucionarse, sino que se agrava con el paso del tiempo. En el pleno municipal del pasado julio, la formación presentó una nueva petición para alertar del mal estado general de la zona de juegos.

«Llama la atención que después de cuatro años de advertencias y de numerosas peticiones del BNG, el gobierno del Partido Popular diga ahora que a partir de septiembre estudiará sustituir el pavimento por otro material mas resistente al agua», señaló Lucía Santos.

«Lo que no es normal es invertir más de un millón de euros en la remodelación de un espacio y permitir que se deteriore desde los primeros meses. Estamos ante una nueva muestra de gestión improvisada y negligente del PP».

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La formación también propone estudiar la retirada y almacenamiento de cinco piezas que configuran el circuito de juegos de agua durante los meses de invierno, con el objetivo de protegerlas de las inclemencias meteorológicas y prolongar su vida útil.