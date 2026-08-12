Alertan del «turismo de botellón» en Sanxenxo

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo alerta de un aumento del denominado «turismo de botellón» que «ensucia la imagen del municipio en verano».

Alerta de las «señales» de la concentración de jóvenes para consumir alcohol en la calle en puntos como Punta Vicaño, la playa de Lavapanos o los aparcamientos disuasorios situados en las cercanías del Novo Templo, lugares que «acumulan restos de botellas de vidrio, comida y colillas, al ser lugares en los que se celebran de manera regular por las noches estos encuentros»

Por ello, los nacionalistas emplazan al alcalde, Telmo Martín, a adoptar medidas «en vez de anunciar proyectos faraónicos, como la senda del litoral entre Sanxenxo y Portonovo, que, visto lo visto, puede llamarla senda del botellón», ironiza el BNG.

«Hay un comportamiento intolerable que merece tener consecuencias, pero eso no debe desviar el foco de la falta de respuestas y de soluciones por parte del Concello», advierten los nacionalistas, que ya en el pleno de julio pusieron este problema sobre la mesa. La concejala Estrella Martínez interpeló al alcalde para saber qué medidas iba a tomar el Concello para atajar el problema de los botellones en la playa urbana de Lavapanos, punto al que «con el paso de las semanas se fueron sumando otros como el parque de Punta Vicaño o lugares del entorno de A Florida, incluyendo los aparcamientos disuasorios, donde la basura es perfectamente visible entre los vehículos estacionados.

El BNG añade que «esta imagen se extiende a otros lugares de Portonovo y Sanxenxo como sucede en la PO- 308 a la altura de Nanín», lo que genera «molestias que denuncian muchos vecinos por el exceso de ruido en plena madrugada».

A juicio de los nacionalstas, «desde que comenzó el mes de agosto la cosa fue a peor y no vemos ningún tipo de respuesta por parte del Concello. El alcalde se limita a hablar de incivismo y a echarle la culpa a los padres de los jóvenes, sin tomar cartas en el asunto, más allá del ‘paripé’ de acompañar a la Policía Local por el Puerto Deportivo en rondas nocturnas».

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También se hace eco de quejas vecinales de que «la Policía Local solo es visible en la ‘movida’ nocturna del Puerto y para poner multas, pero no hay rondas de vigilancia en lugares donde se concentra una mayor afluencia de vehículos, como puede ser la calle Progreso o en la entrada la Portonovo, especialmente cuando se celebra el mercadillo los lunes y jueves».