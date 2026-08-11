De Silgar hasta Punta Vicaño, el futuro paseo de 1,5 kilómetros que conectará Sanxenxo por el litoral

El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, firmaron este martes el acuerdo para la financiación de un paseo litoral continuo de 1.500 metros desde el final de Silgar hasta Baltar, pasando por la entrada del parque de Punta Vicaño. La reforma incluye la recuperación del sistema dunar de Baltar y la mejora del acceso peatonal a la playa de Portonovo. El proyecto necesitará en total un presupuesto de 1,8 millones de euros, para el que la institución provincial aportará 900.000 euros. El resto corresponde al Concello de Sanxenxo.

La reforma se adaptará a las necesidades de cada tramo del paseo. Entre el final de Silgar y Punta Vicaño, de una longitud de 293 metros condicionada por la presencia de rocas, se instalará una plataforma de composite acompañada de una barandilla de acero, balizas y proyectores de iluminación.

En el tramo entre Punta Vicaño y el inicio de Baltar, de 614 metros, se repararán los puntos deteriorados de la senda ya existente y se habilitarán nuevos segmentos para facilitar la conexión entre el mirador, el parque de Punta Vicaño y el acceso a la playa. Finalmente, en la longitud de 634 años del arenal, se quitará la pasarela de madera para construir en su lugar una nueva estructura dotada de balizas y elementos de iluminación, diseñada de forma que no interfiera con el ecosistema dunar y así favorecer a su conservación.

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Como declaró el presidente provincial, el plan supone «una apuesta por un Sanxenxo más accesible, cómodo y atractivo para quien nos visita, pero también para las personas que viven en el municipio durante todo el año». El proyecto está enmarcado en la segunda convocatorio del Plan Provincia Extraordinaria - Plan Extra; una iniciativa que reparte 35 millones de euros entre 57 municipios de menos de 50.000 habitantes en Pontevedra.