«El público gallego nos quiere mucho de toda la vida. Tenemos muchas buenas experiencias ahí en la 'terra' y estamos deseando volver»

Sidecars regresa a Pontevedra tras ocho años de su primer concierto en la Peregrina. Mañana, a partir de las 22.30 horas, se podrá disfrutar de un repaso de su repertorio en la plaza de España. El bajista, Gerbass, cuenta los detalles del directo.

Se encuentran en medio de la gira de su último álbum, «Everest», ¿qué tal les está yendo a nivel público?

Estamos súper contentos con la recepción. Es la primera vez que le damos tanta prioridad a las nuevas canciones dentro del repertorio y están funcionando genial. La gente se las sabe y eso quiere decir que están a tope con el disco.

¿Y qué esperan de su vuelta a un escenario en Pontevedra?

Pues es maravilloso, ya estuvimos en 2018 ahí en La Peregrina. Son unas fiestas locales de las más potentes gallegas; el espacio de la Praza de España es increíble y el público gallego nos quiere mucho de toda la vida. Tenemos muchas buenas experiencias ahí en la «terra» y estamos deseándolo.

¿Y qué discos antiguos o temas más icónicos van a tocar aparte de «Everest»?

Para estos conciertos de verano lo que estamos haciendo no es como los conciertos de sala, que centramos más en el nuevo disco. Ahora estamos haciendo un repaso de toda nuestra carrera sumando unas cuantas de «Everest» a modo de introducción para cuando volvamos a una sala allá.

Sobre eso, ¿qué canción no se cansan nunca de tocar en directo?

Es muy bonita la magia que se produce en muchas de ellas. Como está planteado el repertorio ahora, hay un momento que bajamos un poquito de intensidad con «Todos mis males» y luego vamos a «Contra las cuerdas», y está haciendo un momento precioso de comunión con el público, todo el mundo cantando.

Y un momento así, ¿con qué canción de «Everest» lo están viendo? ¿Cuál se vive más el público?

Está siendo bastante apabullante la reacción que están teniendo con «Hasta que cierro los ojos», que parece que ya ha cuajado como una canción de nuestra historia y que la gente ha recibido genial.

Este álbum fue producido por ustedes, o sea, por Juancho. ¿Qué han aprendido de llevar este proceso a algo más propio, más personal?

Bueno, lo aprendido viene a lo largo de muchos discos. Esta es la primera vez que Juancho quería llevar las canciones un poco más producidas. Incluimos al productor Paco Salazar para darle un sonido un poco más moderno y adoptar ciertos arreglos nuevos, texturas; darle un poco más de protagonismo a los teclados y a sintetizadores... Cosa que en otros discos nos habíamos cortado un poco más.

Entonces, ¿diría que es un disco en el que han experimentado más?

Sí, bueno, conforme nos hacemos mayores nos sentimos con más potestad de coger la batuta de la dirección musical. Creemos que ha sido una forma de trabajar nueva, pero súper positiva, y que nos ha abierto un camino de cara al futuro que nos encanta.

En algunas letras hay más fuerza, más rock, y otras son más confesión de sentimientos. ¿Querían conseguir un vaivén de emociones?

Bueno, no es algo premeditado. Se van haciendo canciones, luego hacemos una criba y vamos a por las más interesantes. Creemos que lo bueno es que se ha conseguido un equilibrio de una manera natural y nada artificial.

Llevan veinte años de carrera, ¿qué conservan de sus inicios como grupo?

Yo creo que sobre todo lo que conservamos es la ilusión, la vocación y el amor por nuestro trabajo, y sobre todo el seguir sintiéndonos muy afortunados por estar viviendo todo esto y que nuestras canciones estén llegando cada vez a más personas.

¿Tienen pensado qué línea van a seguir al terminar la gira?

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Como estamos muy enfrascados en «Everest», estamos pertrechando nuevas jugadas con sus canciones y pronto habrá buenas noticias, pero tienen que ver todavía con esta etapa. Bueno, la maquinaria nunca para y Juancho de vez en cuando nos sorprende con alguna canción que está escribiendo, que desde luego tiene pintón.