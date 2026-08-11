Prohibido llenar piscinas, regar jardines y lavar coches en Pontevedra ante la alerta por escasez de agua en el Lérez

El Concello de Pontevedra ha aprobado este martes nuevas restricciones en el consumo de agua ante la declaración de alerta por escasez severa en la cuenca del Lérez. Las medidas, adoptadas en una Xunta de Goberno Local extraordinaria y urgente, convierten en prohibiciones algunas de las recomendaciones que se venían trasladando a la población durante las últimas semanas.

La teniente de Alcaldía, Eva Vilaverde, explicó tras la reunión que desde este martes queda prohibido utilizar agua apta para el consumo humano para llenar piscinas particulares, regar jardines o lavar vehículos, entre otros usos no prioritarios.

El acuerdo municipal contempla además una reducción de los consumos propios del Concello, especialmente en los baldeos de calles, el riego de zonas verdes y las fuentes ornamentales. Los baldeos se mantendrán únicamente cuando sean necesarios por cuestiones de salubridad.

Vilaverde señaló que buena parte de las fuentes ornamentales que dependen directamente de la red municipal ya estaban cerradas y que únicamente continuarán funcionando aquellas que disponen de un circuito cerrado de reutilización de agua.

Las medidas serán trasladadas de forma inmediata a los servicios técnicos municipales y a las empresas concesionarias responsables de la limpieza, el abastecimiento y el mantenimiento de parques y jardines.

El Concello también instará a empresas e industrias a reducir al máximo su consumo y a realizar un uso racional del agua de la red, teniendo en cuenta que el abastecimiento a la población pasa a ser la prioridad en el actual escenario.

El acuerdo aprobado este martes incluye igualmente la aplicación del régimen sancionador previsto en la normativa vigente. Vilaverde precisó que el Concello podrá detectar y denunciar posibles incumplimientos, aunque la tramitación de las sanciones corresponde a la Xunta de Galicia en aplicación de la legislación autonómica en materia de aguas.

La situación del río continúa en niveles bajos. Según los datos consultados por el Concello, a las 13.00 horas de este martes el caudal del Lérez se situaba en 0,611 metros cúbicos por segundo. Vilaverde explicó que durante los últimos días el caudal ha oscilado aproximadamente entre los 0,6 y los 0,7 metros cúbicos por segundo y señaló que una de las principales preocupaciones es la ausencia de previsiones de lluvia que permitan recuperar el nivel del río.

Pese al empeoramiento del escenario, Pontevedra mantiene por el momento la captación de agua directamente del Lérez y todavía no ha recurrido al embalse de O Pontillón do Castro. «Seguimos bombeando del río y eso nos da cierto margen», señaló Vilaverde, que insistió en que la evolución de las próximas jornadas dependerá en buena medida de las condiciones meteorológicas.

En cuanto a la captación de agua que realiza Ence aguas arriba, Vilaverde aseguró que cualquier reducción del consumo de la fábrica tiene un efecto apreciable sobre el caudal disponible. La responsable municipal señaló, no obstante, que el Concello no dispone de medidores propios para conocer en tiempo real cuánto está captando la empresa y que depende de los datos que esta comunique.

Vilaverde sostuvo que Ence consume más agua que el conjunto de la población de la ría de Pontevedra y consideró que una reducción de esa captación aumenta el margen disponible para los municipios abastecidos desde el Lérez y retrasa la necesidad de recurrir a O Pontillón.

La declaración de alerta por sequía ha vuelto a reabrir el debate sobre la posibilidad de crear un ente supramunicipal que gestione de manera conjunta el abastecimiento de agua de los municipios de la ría.

Vilaverde recordó que Pontevedra ya ha participado en distintas reuniones sobre esta posibilidad y reiteró que el Concello no se opone a constituir una mancomunidad u otra fórmula administrativa similar, siempre que el nuevo sistema no suponga un incremento de los costes del agua para el Concello ni para los vecinos de Pontevedra.

En todo caso, la teniente de Alcaldía quiso separar este debate de la situación inmediata de sequía. «El problema en este momento es que no hay agua y no va a aparecer por constituir una mancomunidad», resumió.

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Las nuevas restricciones llegan después de varias semanas de descenso del caudal del Lérez y en un contexto en el que otros municipios de la comarca, como Poio, ya han tenido que aplicar cortes nocturnos de suministro en algunas zonas por la falta de recursos en sus sistemas locales de abastecimiento.