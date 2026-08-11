El PP reclama mejoras en el ferrocarril gallego y explicaciones sobre el ancho de vía europeo

El senador del PP José Crespo y el diputado nacional del PP Juan Andrés Bayón reclamaron este martes mejoras en los servicios ferroviarios de Galicia y explicaciones al Ministerio de Transportes sobre cuestiones como la implantación del ancho de vía estándar europeo, la disponibilidad y el precio de los billetes, el mantenimiento de las infraestructuras o el desarrollo de los servicios de proximidad.

Ambos representantes del Partido Popular comparecieron ante la estación de tren de Pontevedra para presentar distintas iniciativas registradas en el Congreso y el Senado relacionadas con la situación de la red ferroviaria gallega.

Una de las principales cuestiones abordadas fue el documento remitido por el Ministerio de Transportes a Bruselas sobre las necesidades de adaptación de la infraestructura ferroviaria. Crespo cuestionó que la planificación no contemple, según explicó, la conversión al ancho estándar europeo de determinados tramos de Galicia.

El senador señaló que alrededor del 80% de la red ferroviaria gallega mantiene el ancho ibérico y defendió la conveniencia de extender el ancho internacional más allá de Ourense. En concreto, apuntó al tramo Ourense-Santiago, cuyas traviesas, según indicó, fueron diseñadas para permitir una adaptación del ancho de vía mediante una intervención de alcance limitado.

Crespo sostuvo que esta modificación facilitaría en el futuro la entrada de nuevos operadores ferroviarios en Galicia y permitiría avanzar progresivamente en la adaptación del Eje Atlántico. El PP ha presentado preguntas parlamentarias para conocer el contenido del documento enviado a las instituciones europeas y los criterios utilizados para elaborar la propuesta.

Bayón centró parte de su intervención en la disponibilidad de billetes durante la temporada estival. Como ejemplo, afirmó que este jueves no había plazas disponibles para algunos trayectos entre Pontevedra y Madrid y relacionó esta situación con la elevada demanda turística que registra la provincia durante el verano.

El diputado también llamó la atención sobre el incremento del precio de los billetes y vinculó esta evolución al sistema de precios dinámicos de Renfe y a la ausencia de competencia ferroviaria en buena parte de Galicia. A su juicio, la extensión del ancho estándar permitiría la entrada de otros operadores y aumentaría la oferta disponible.

Los representantes populares también recordaron las incidencias registradas durante los últimos meses en los servicios con origen o destino en Galicia. Entre ellas citaron retrasos, averías en la catenaria y restricciones temporales de velocidad en distintos puntos de la red.

Bayón afirmó que en la provincia de Pontevedra se contabilizaban 17 limitaciones de velocidad en la red convencional y 18 en líneas de alta velocidad debido a problemas en las infraestructuras. Los diputados del PP han registrado preguntas en el Congreso para solicitar información al Gobierno sobre estas incidencias y las actuaciones previstas para corregirlas.

Otro de los asuntos planteados durante la comparecencia fue el estudio encargado por el Ministerio en diciembre de 2024 a Ineco para analizar la implantación de servicios de Cercanías y trenes de proximidad en Galicia. A su juicio, el aumento de frecuencias y la puesta en marcha de este tipo de conexiones permitirían mejorar la movilidad cotidiana en áreas urbanas y metropolitanas de la comunidad.

La comparecencia abordó asimismo el riesgo de incendios forestales en las inmediaciones de las líneas ferroviarias. Crespo pidió actualizar los protocolos de prevención de Adif e incrementar las labores de desbroce y retirada de vegetación y biomasa seca en los márgenes de las vías.

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El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para solicitar la revisión de los protocolos de prevención y actuación frente a incendios en la red ferroviaria, así como una mayor participación de las administraciones autonómicas y locales.