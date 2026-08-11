Una plaza de garaje, un bien de lujo para casi cuatro mil hogares pontevedreses

Tener una plaza de garaje en Pontevedra se ha convertido en un bien cada vez más cotizado y, en determinadas zonas, casi de lujo. La ciudad presenta la mayor proporción de hogares con automóvil de las siete grandes urbes gallegas y también encabeza la disponibilidad de garajes, pero ni siquiera así consigue equilibrar ambos indicadores. Los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) dejan una brecha de 3.953 hogares que disponen de coche pero no cuentan con una plaza de garaje o instalación cubierta similar.

Según los últimos datos, 27.732 hogares pontevedreses tienen coche, el 85,16% del total, mientras que 23.779, un 73,02%, disponen de garaje. La cifra real podría ser incluso superior, ya que las estadísticas del IGE contabilizan por separado ambas variables y puede haber hogares con garaje que no tengan automóvil.

Esto sitúa a Pontevedra en una posición singular dentro de las siete grandes ciudades gallegas. Ninguna presenta una proporción tan elevada de hogares con coche (Santiago alcanza el 81,40%, Lugo el 79,42%, Vigo el 75,97%, Ferrol el 75,28%, Ourense el 73,63% y A Coruña el 67,94%) ni en disponibilidad de garaje (Lugo tiene un 70,29%, Santiago un 66,07%, Ourense un 62,41%, Vigo un 59,12%, A Coruña un 56,71% y Ferrol un 43,92%). La elevada presencia de garajes no es suficiente, sin embargo, para compensar un parque de vehículos domésticos todavía mayor.

La evolución de los últimos años muestra, además, que los coches están creciendo a mayor velocidad que las plazas. Entre 2020 y 2025 los hogares con automóvil aumentaron en 1.457, mientras que aquellos con garaje lo hicieron en 963. La brecha pasó así de 3.459 a 3.953 hogares en cinco años, después de haberse reducido durante la década anterior.

Ese desequilibrio tiene una traducción directa en el mercado inmobiliario. Según apuntan profesionales consultados por FARO, en las zonas más céntricas una plaza en venta puede superar actualmente los 40.000 euros. La ubicación, el tamaño, la facilidad de acceso y maniobra o la antigüedad del edificio provocan grandes diferencias incluso entre calles próximas. Por ejemplo, en la Plaza de Barcelos los precios rondan los 40.000 euros, en Joaquín Costa alcanzan los 42.000 y en Arcebispo Malvar hay opciones por 44.500 e incluso por 50.000 euros, y al mismo tiempo, en calles céntricas también pueden encontrarse plazas por 23.000 o 25.000 euros, aunque suelen ser más pequeñas o presentar mayores limitaciones para determinados vehículos.

Alejarse del centro rebaja considerablemente la factura. En Campolongo, O Gorgullón o la Avenida de Vigo la oferta se mueve habitualmente alrededor de los 25.000 o 30.000 euros, mientras que en A Seca, Os Salgueiriños o A Parda pueden encontrarse plazas en el entorno de los 20.000 o 25.000. Monte Porreiro marca el extremo más económico, con ofertas que rondan los 12.000 o 15.000 euros.

El alquiler constituye una alternativa a la compra, pero tampoco resulta sencilla en las zonas de mayor demanda. En el centro, una plaza puede rondar los 100 euros mensuales y alcanzar los 120 o 140 euros en determinadas ubicaciones, mientras que los precios descienden hacia los 50, 70 u 80 euros en barrios más alejados. Las inmobiliarias advierten además de una oferta reducida y de listas de espera en determinados puntos del casco urbano.

La presión se explica por una combinación de factores: una elevada presencia del automóvil en los hogares, edificios antiguos que carecen de aparcamiento propio y una oferta limitada precisamente en las zonas donde estacionar resulta más complicado. Así, el garaje ha dejado de ser un simple complemento de la vivienda para convertirse en un activo con un peso creciente en el mercado inmobiliario.

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Pontevedra vive de este modo una aparente contradicción, ya que es la gran ciudad gallega con mayor proporción de hogares con coche y también con garaje, pero entre ambos indicadores siguen mediando casi 4.000 hogares. Para quien quiera reducir esa distancia mediante la compra existen alternativas muy diferentes según el barrio, aunque conseguir unos pocos metros cuadrados donde guardar el coche en pleno centro puede exigir ya una inversión superior a los 40.000 euros.