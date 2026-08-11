Ondas de Salitre llevará a Raxó a David Amor, Son das Tabernas o a En malahora, entre otras actuaciones
Será un fin de semana de música en directo, monólogos y exhibiciones deportivas, todo propuesto para dinamizar la vida sociocultural de Poio
M. A.
Entre este jueves y el sábado 15, el Puerto de Raxó acogerá un ciclo de diferentes actuaciones para dinamizar la vida cultural de los vecinos del municipio. En Mala Hora, Son das Tabernas y DJ Fran González ofrecerán sus diversas propuestas musicales; el monólogo de David Amor supondrá un momento de humor fuera de lo común y la exhibición de las gimnastas del Club Saraiba de Poio pondrá en valor a las deportistas de la comunidad.
Todas las actividades del ciclo son gratuitas, impulsadas por el Concello de Poio. La programación arranca a las 23.30 de mañana con el rock de alto volyaje de En mala hora, un grupo de Ourense con un espíritu único, canalla y desanfadado, que incluye en su repertorio los mayores «hits» del género.
El viernes, cuando baje el calor a partir de las 20.00 horas, el Club Saraiba de Poio celebrará su trigésimo aniversario con su exhibición de gimnasia. A las 23.30 llegaráel turno del grupo de música en gallego Son das Tabernas. Este espectáculo reúne las variedades de la comarca, entremezclando la tradición musical de Galicia con ritmos populares como la cumbia, el pop o el merengue.
Para finalizar el ciclo, el sábado 15 David Amor presentará su monólogo «Love está no aire», un espectáculo que comenzará a las 22.30 horas y que trata las nuevas inquietudes amorosas sin dejar de lado una de las últimas pasiones de David Amor: los aeropuertos. Después de esta curiosa representación, el DJ Fran González tomará los mandos de la noche a partir de las 00.00.
El alcalde, Ángel Moldes, declaró que la primera edición de este ciclo fue un auténtico éxito por la cantidad de público que asistió y espera que esta semana se repita la ocasión: «Poio es un municipio vivo y dinámico que invita a salir a la calle; a disfrutar de la música y de la cultura. Esta programación es un atractivo para los vecinos pero también para los visitantes que deciden acercarse; por lo tanto, contribuye a nuestro desarrollo socioeconómico».
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