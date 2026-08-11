Meleira, la feria de Pontevedra donde se ven todas las caras de la miel

Meleira, la Feira do Mel de Pontevedra, ya está instalada enfrente de la plaza de Abastos para cuatro días de mercado basado en productos gallegos, talleres y degustaciones. Desde este martes hasta el viernes 14 se desarrollará una programación que combina gastronomía y actividades infantiles, y se celebrará paralelamente al Gran Triatlón do Comercio.

La protagonista de la feria es la miel de Galicia, con Indicación Xeográfica Protexida (IXP). En sus puestos se ofrecen mieles de las cuatro provincias y de diferentes variedades; de flores de eucalipto, de castaño o multiflor. Algún turista se acerca buscando miel de roble gallego; de «carballo». El encargado del puesto A Raíña da Vela les explica que ese tipo es muy escaso por el poco brote floral que echa el árbol.

Se pueden probar casi todos los productos. Hay incluso tarrinas con pedazos de panal cubiertos de miel de eucalipto. Esta, aunque dulce, tiene un regusto fresco, mentolado, que evidencia su origen. El panel, al ser mascado, libera sabores más secos y amaderados: «La cera es una grasa natural hecha por la abeja, entonces es totalmente comestible», explica el encargado de A Raíña da Vela.

En el puesto O mel de Raúl disponen de una amplia variedad de productos de la abeja. La miel es de Pontevedra; las botellas de vermú, ginebra y ron de miel vienen de otros lugares de España. Incluso tienen bolas de polen que se pueden diluir en leche, por ejemplo, y aseguran que tienen muchas propiedades vitamínicas. Sobre la jalea real, que también venden en pequeños recipientes, explican que es una pasta parecida a leche condensada y que solo la produce la reina. Sirve como reconstituyente después de pasar una enfermedad.

En este puesto se puede observar un panal de abejas vivas, dentro de una vitrina de madera y cristal. La Agrupación Apícola de Galicia, organizadora de la feria, quiere concienciar de la importancia de la presencia de las abejas y de su situación cada vez más precaria. Llevan siendo amenazadas por la velutina y el cambio climático durante años y el sector de la apicultura empeora a una velocidad alarmante. No solo producen una valiosa materia prima, también se encargan de polinizar manteniendo vivos los ecosistemas.

Por ello, en el puesto de organización de la Feira do Mel se reparten folletos e instrucciones para luchar contra la velutina y varias trampas para cazarlas. A su lado, está la caseta informativa del Gran Triatlón do Comercio, impulsado por Zona Monumental para favorecer el flujo de clientes en las tiendas del casco histórico. Hasta el viernes 14 se puede participar en la caza de insignias por compra para el pasaporte del comercio, un plan familiar que tiene de premio un lote de regalos con temática Zona Monumental.

Aparte de la miel como producto gastronómico, también se pueden probar otras facetas de esta materia prima por sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Hay un puesto dedicado a la cosmética basada en la miel de Galicia, con cremas reparadoras para el cuerpo y las manos.

Además, como complemento a los talleres de degustación que se harán con miel y otros ingredientes, hay puestos de pimentón, quesos artesanales y de autor con llamativas muestras de queso de cabrales o de cabra aderezado con trufa y aceite de oliva gallego. Esta variedad, escasa y de sabor diferente, se elabora con olivas cultivadas en la comunidad y solo sirve como condimento.

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Para esta tarde está programado un taller de extracción de miel de Galicia, que se probará con pan de cea, a partir de las 20.00 horas. El taller se repetirá cada día del evento con difrentes degustaciones.