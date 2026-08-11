Loquillo repasa sus grandes clásicos ante 3.200 personas en Sanxenxo

Costa Feira ha vivido una noche marcada por el rock español con la llegada de Loquillo, una de las figuras más reconocibles y longevas de la escena nacional, que ha realizado en Sanxenxo una nueva parada de su gira “Corazones Legendarios”, reuniendo a 3.200 personas en una noche dedicada a algunos de los grandes himnos del rock español.

Con más de cuatro décadas sobre los escenarios, el artista ha construido un repertorio que forma parte de la historia de la música española. Su paso por Costa Feira ha servido para volver a poner en primer plano algunas de las canciones que han marcado su trayectoria y que siguen conectando con distintas generaciones.

El concierto ha permitido comprobar la vigencia de un artista que ha mantenido una identidad inconfundible a lo largo de diferentes etapas de su carrera. Con “Corazones Legendarios”, Loquillo revisita su trayectoria y recupera algunos de sus grandes clásicos desde la energía y la actitud que han definido siempre su directo.

Durante su actuación en Costa Feira, el artista ha realizado un recorrido por algunas de las canciones más reconocibles de su repertorio, trasladando a Sanxenxo el espíritu de una gira concebida como una celebración de su carrera y de su vínculo con el rock & roll.

Una noche que ha reunido a seguidores de diferentes generaciones y que ha vuelto a demostrar la capacidad de canciones creadas a lo largo de varias décadas para seguir encontrando un espacio común en el directo.

Loquillo, en Costa Feira / Pa

Antes de la actuación de Loquillo, No Quiero ha sido la banda encargada de abrir el escenario de Costa Feira y dar comienzo a una jornada especialmente dedicada al rock.

La formación bilbaína ha llevado a Sanxenxo su propuesta de pop-rock, caracterizada por una marcada identidad musical y audiovisual. Su actuación ha servido como antesala a la llegada de Loquillo y ha reforzado el carácter de una noche construida alrededor de diferentes generaciones y formas de entender el género.

Tras el concierto de Loquillo, la música no se ha detenido en Costa Feira. La noche ha continuado en Bulla!, con Ángel Mera y Santi Moreno al frente de la sesión.

Costa Feira encara la recta final de su cuarta edición y la programación continua este martes con una nueva jornada de Electrolatino, protagonizada por Danny Romero, Mar Lucas y DJ’s Electrolatino; el jueves 13 Pop á Feira reunirá a algunos de los nombres más destacados de la nueva escena pop nacional; y el 15 de agosto llegará Rusowsky.

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El ciclo Electrolatino regresará el 18 de agosto, mientras que Taburete será el encargado de protagonizar una de las últimas grandes citas de la programación el 20 de agosto.