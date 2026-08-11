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Investigados cinco adolescentes de Soutomaior por un incendio forestal en las islas Alvedosas en Vilaboa

Tienen entre 16 y 19 años que el 1 de julio acamparon en una de las islas e hicieron una hoguera

Incendio en una de las islas Alvedosas el 1 de julio

Incendio en una de las islas Alvedosas el 1 de julio / Guardia Civil

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R. P.

Pontevedra

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pontevedra ha investigado a cinco jóvenes, un varón de 19 años, vecino de Arcade, dos varones de 18 años, ambos vecinos de Soutomaior, y otros dos varones de 16 años, uno de ellos vecino de Arcade y otro de Soutomaior por su presunta relación con un incendio forestal ocurrido el pasado 1 de julio en uno de los islotes de las Islas Alvedosas, pertenecientes al municipio de Vilaboa.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, el incendio afectó a la totalidad del islote, con una superficie aproximada de 4,000 metros cuadrados situado dentro de la Zona de Especial Conservación Ensenada de San Simón, perteneciente a la Red Natura 2000.

En la investigación se localizaron restos de una acampada y de una hoguera en la zona afectada. Las posteriores investigaciones permitieron identificar a los cinco jóvenes que habían pernoctado y realizado una hoguera en el lugar del incendio. La inspección efectuada por los agentes situó como hipótesis más probable del origen del incendio un uso negligente del fuego.

A los investigados se le atribuye un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Las actuaciones llevadas a cabo han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Cangas de Morrazo y la Fiscalía de Menores.

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La Guardia Civil recuerda "la necesidad de extremar las medidas de prevención durante la época de peligro de incendios forestales y respetar las restricciones existentes sobre el uso del fuego. Una hoguera, barbacoa u otra fuente de ignición puede provocar un incendio y dar lugar a responsabilidades administrativas o penales, además de la obligación de responder por los daños ocasionados".

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