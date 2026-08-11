Investigados cinco adolescentes de Soutomaior por un incendio forestal en las islas Alvedosas en Vilaboa

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pontevedra ha investigado a cinco jóvenes, un varón de 19 años, vecino de Arcade, dos varones de 18 años, ambos vecinos de Soutomaior, y otros dos varones de 16 años, uno de ellos vecino de Arcade y otro de Soutomaior por su presunta relación con un incendio forestal ocurrido el pasado 1 de julio en uno de los islotes de las Islas Alvedosas, pertenecientes al municipio de Vilaboa.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, el incendio afectó a la totalidad del islote, con una superficie aproximada de 4,000 metros cuadrados situado dentro de la Zona de Especial Conservación Ensenada de San Simón, perteneciente a la Red Natura 2000.

En la investigación se localizaron restos de una acampada y de una hoguera en la zona afectada. Las posteriores investigaciones permitieron identificar a los cinco jóvenes que habían pernoctado y realizado una hoguera en el lugar del incendio. La inspección efectuada por los agentes situó como hipótesis más probable del origen del incendio un uso negligente del fuego.

A los investigados se le atribuye un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Las actuaciones llevadas a cabo han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Cangas de Morrazo y la Fiscalía de Menores.

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La Guardia Civil recuerda "la necesidad de extremar las medidas de prevención durante la época de peligro de incendios forestales y respetar las restricciones existentes sobre el uso del fuego. Una hoguera, barbacoa u otra fuente de ignición puede provocar un incendio y dar lugar a responsabilidades administrativas o penales, además de la obligación de responder por los daños ocasionados".