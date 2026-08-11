Las gafas del eclipse, prácticamente agotadas en Pontevedra

A pocas horas del eclipse solar del 12 de agosto, las gafas homologadas para observarlo empiezan a escasear, o directamente están ya agotadas en varias ópticas de la ciudad.

La demanda de las gafas había estado aumentando gradualmente durante las últimas semanas, pero se ha disparado en estos días previos al fenómeno astronómico, tal y como confirman en varios de los establecimientos especializados en Pontevedra. Algunas de estas ópticas comentan que incluso han intentado reponer las existencias, pero también sus propios distribuidores han agotado sus unidades disponibles.

Por ejemplo, en Ópticas Lafuente y Ópticos Velasco ya o quedan existencias. En ambos casos intentaron conseguir más unidades ante la proximidad del eclipse, pero sus distribuidores también se habían quedado sin existencias. En la óptica Titanium situada en la calle García Camba, tampoco quedan ya gafas. Miguel González, su responsable, calcula que el establecimiento pidió y vendió aproximadamente las 600 unidades con las que se abasteció inicialmente. Miguel González destaca también que las gafas que han comercializado están perfectamente homologadas y que trabajan con un distribuidor de confianza, una cuestión que considera fundamental cuando se trata de un producto destinado a proteger la vista durante la observación solar.

Precisamente, la seguridad continúa siendo el principal mensaje que trasladan los profesionales consultados. Las gafas deben contar con el filtro adecuado y estar homologadas para la observación solar, frente a métodos caseros o productos que no ofrecen las garantías necesarias. La recomendación es especialmente relevante en un momento en el que la expectación por el eclipse ha llevado a muchas personas a buscar gafas a última hora.

Desde Titanium también apelan al sentido común durante la observación y recuerdan que disponer de unas gafas adecuadas no significa que haya que mantener la mirada fija sobre el Sol durante largos periodos de tiempo. La recomendación es realizar una observación responsable y evitar permanecer mirando de forma continuada durante varios minutos.

Miguel González, de Óptica Titanium. / Rafa Vázquez

También conservan las últimas unidades en Óptica Mira Maruxa, en la calle Joaquín Costa. Su encargado, Ismael Pardo, explica que habían realizado un pedido de unas 3.000 gafas, una cantidad que inicialmente consideraban incluso excesiva, pero que finalmente han vendido prácticamente en su totalidad. A día de hoy todavía disponen de algunas últimas unidades.

Ismael Pardo asegura además que las gafas comercializadas por el establecimiento cumplen con todos los requisitos de homologación. La cuestión cobra especial importancia después de que trascendiese la retirada del mercado de determinadas gafas que no cumplían todos los requisitos exigidos para este tipo de observación. Desde Mira Maruxa recalcan que las unidades que ellos tienen a la venta sí están correctamente homologadas.

Otro lugar donde aún quedan algunas disponibles para las compras de última hora es en Ópticas Gómez Lor. Desde el establecimiento señalan que la demanda ha sido importante, aunque, como ya preveían hace unos días, buena parte de las compras se han concentrado en el último momento, coincidiendo con la llegada del fenómeno.

El escenario deja así un panorama desigual en las ópticas pontevedresas: mientras algunos establecimientos todavía conservan las últimas unidades, otros llevan ya desde ayer sin existencias y ni siquiera han podido reponerlas. Con el eclipse a la vuelta de la esquina, quienes todavía no hayan conseguido unas gafas homologadas tendrán que darse prisa y confiar en la suerte para encontrar las últimas disponibles.