Denuncian la agresión a una familia en Pontevedra tras una protesta antitaurina
N. D.
La plataforma antitaurina Touradas Fóra de Pontevedra ha denunciado la agresión que sufrió una familia en un hotel de la ciudad tras haber participado en una protesta contra las corridas de toros.
La asociación relatan que un matrimonio de unos 60 años y sus hijos acudieron después de la manifestación a la cafetería de un hotel donde, según ellos, fueron "provocados, insultados y agredidos" por llevar, en algunos casos, una camiseta con el texto 'Tauromaquia abolición'.
En un comunicado, la plataforma hace referencia a los partes médicos de lesiones e informa de que acudieron el 061 y la Policía y lamenta que los agentes solo identificaron a los agredidos pero no a los supuestos agresores.
Los hechos denunciados ocurrieron el pasado domingo, después de la manifestación organizada por colectivos animalistas bajo el lema 'Polo avance da ética'.
La marcha comenzó en la plaza de la Peregrina y recorrió varias calles de la ciudad a la misma hora en la que se celebraba el último festejo de la feria pontevedresa.
Ya el viernes estas asociaciones habían protagonizado una 'performance' iniciada junto a la iglesia de Santa María y que recorrió también parte del centro de Pontevedra hasta la Peregrina.
El manifiesto de la manifestación convocada por 'Touradas fóra de Pontevedra' fue leido en esta ocasión por Inés Trillo, fundadora del Santuario Vacaloura.
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