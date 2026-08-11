Crecen en Praceres las quejas vecinales por olores y ruidos de la depuradora de Pontevedra

Los olores y ruidos procedentes de la depuradora de aguas residuales de Praceres en Lourizán, se producen desde hace meses, pero estos problemas se han acentuado en verano, por lo que los vecinos se declaran «hartos» de unos problemas para los que Augas de Galicia no parece tener solución. Así se desprende de un informe de este ente autonómico desvelado por los propios afectados en el que se admite que los ruidos y malos olores «no se han minimizado en absoluto» pese a que el plan de mejora de la planta prometía un «impacto residual mínimo».

Se añade que la única solución sería ampliar la depuradora hacia los terrenos de Ence, un proyecto que acumula años guardad en un cajón y que los vecinos rechazan de plano, ya que se reafirman en su «postura de rechazo absoluto a cualquier ampliación de la planta, exigiendo que cese de inmediato la centralización de las aguas residuales de toda la comarca en sus hogares».

El documento oficial hecho público por los vecinos asume que los estudios prometían un impacto residual «mínimo». Sin embargo, la propia administración reconoce textualmente que «a día de hoy los olores y ruidos no se minimizaron en absoluto». También indica que a pesar del tiempo transcurrido, «no existía una cuantificación de los focos» de olor. A juicio de los vecinos, «la Xunta admite así que lleva años aplicando parches sin haber medido de forma rigurosa la procedencia exacta ni la composición de las emisiones que respiran los vecinos».

Los afectados recuerdan que el conflicto «se agravó tras las supuestas mejoras proyectadas en el entorno del año 2018. El tiempo ha demostrado que la estrategia de la Xunta consistió únicamente en esconder la suciedad bajo el agua mediante el nuevo emisario submarino. Aunque se maquilló la situación de los vertidos directos al mar, la calidad de vida en tierra firme ha empeorado drásticamente. Con la llegada del calor, los procesos de la planta saturan el aire de malos olores insoportables y elementos contaminantes en suspensión, convirtiendo el entorno de las viviendas en un espacio inhabitable».

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Ante la ampliación como única vía para resolver estos problemas, el colectivo insiste en su «rotundo no». Los vecinos advierten de que «no van a permitir que se sacrifique más territorio ni la salud pública de Lourizán para seguir asumiendo un modelo centralizado que ha fracasado en la práctica», por lo que «exigen la paralización definitiva del proyecto de ampliación y la apertura de un debate técnico integral para descentralizar el saneamiento de la ría, obligando a cada municipio a asumir sus propios residuos de forma eficaz».