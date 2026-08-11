Cotobade homenajeará a su último alcalde republicano

El Concello de Cerdedo Cotobade celebrará este jueves 13 de agosto un acto institucional de homenaje a Antonio Posada Pérez, último alcalde republicano de Cotobade, con el propósito de recuperar su figura, reconocer su legado público y preservar la memoria histórica del municipio.

El homenaje comenzará a las 19.00 horas en la plaza da Chan, en Carballedo, con la recepción de las autoridades, familiares y asistentes. Tras la apertura y presentación del acto, el historiador Xosé Fortes Bouzán ofrecerá una semblanza en la que contextualizará históricamente la figura de Antonio Posada Pérez y analizará su legado como último regidor republicano de Cotobade.

Después se descubrirá e una placa conmemorativa por parte del alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, y de familiares del homenajeado. A continuación, se realizará una ofrenda floral, acompañada de un minuto de silencio.

El alcalde intervendrá posteriormente en representación de la institución municipal y, a continuación, tomará la palabra una persona representante de la familia.

Antonio Posada Pérez nació en Poio en 1892 y falleció en Cotobade el 28 de noviembre de 1959. Con la proclamación de la República fue elegido concejal de Cotobade en 1931, nombrado primer teniente alcalde y después alcalde de Cotobade. Dimitió del cargo en diciembre de 1932. Después del triunfo de la Frente Popular fue nombrado alcalde de Cotobade en marzo de 1936.

Con el golpe de estado de 18 de julio de 1936 lo detuvieron y lo internaron en el campo de concentración de la isla de San Simón hasta que lo juzgó un consejo de guerra en Pontevedra con el resultado de sobreseimiento provisional y el pase a disposición de la autoridad gubernativa. Incoado expediente de responsabilidades políticas en 1941, fue sobreseído en 1944.

Jorge Cubela señaló que «este reconocimiento pretende restituir a Antonio Posada el lugar que le corresponde en la memoria colectiva de Cerdedo Cotobade y contribuir a que las nuevas generaciones conozcan una parte fundamental de nuestra historia común».

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La jornada continuará a las 20.00 horas en el Centro Cultural Antonio Fraguas con la proyección de la película San Simón, que servirá como cierre de una tarde dedicada al homenaje, al recuerdo y a la recuperación de la memoria histórica local.