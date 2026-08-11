El centro de salud "Virxe Peregrina" de Pontevedra, en un plan piloto para crear espacios individualizados de atención

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) impulsa un proyecto de mejora de la calidad de la atención a la ciudadanía para favorecer la privacidad de sus usuarios con la puesta en marcha de un proyecto piloto de humanización en las áreas administrativas de seis centros de salud, con la creacion de espacios individualizados de atención. El "Virxe Peregrina" de Pontevedra es uno de los ambulatorios elegidos para esta experiencia.

Con una inversión próxima al millón de euros, el proyecto tiene como objetivo optimizar la atención personalizada de los pacientes mediante la sustitución de los tradicionales mostradores por cabinas acristaladas que favorezcan la confidencialidad de la información y de las gestiones realizadas por los pacientes.

De este modo, "estos puestos de atención individualizada supondrán una transformación profunda de los espacios de atención administrativa, dando lugar a un modelo más próximo, seguro y funcional", según asegura el Sergas.

La iniciativa se testamentará de manera inicial en seis centros de atención primaria, donde se impulsan las obras de humanización: en Ordes, Os Rosais (A Coruña), Pontedeume, A Guarda, Monforte de Lemos y Virxe Peregrina (Pontevedra). Actualmente se realizan ya las actuaciones de humanización en los centros de salud de Ordes y Os Rosais, en A Coruña, con la intención de que estén finalizadas este verano.

Una vez se acometan las obras y si constate la efectividad de estas actuaciones, el Sergas evaluará la posibilidad de extender dicha medida a otros centros de atención primaria.

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Enmarcada en la Estrategia de humanización de los centros de salud, la mejora de las áreas administrativas "permitirá ofrecer una atención más próxima, personalizada y respetuosa con la intimidad de las personas. Asimismo, contribuirá a adaptar el trabajo de los profesionales administrativos al nuevo modelo organizativo de la atención primaria", insiste en Sergas.