Barro cierra su piscina municipal al aparecer heces en el agua

El Concello de Barro se ha visto obligado a cerrar en la tarde de este martes, sobre las 17:30 horas, a cerrar el vaso grande de la piscina municipal después de detectarse, por segunda vez en este verano, la presencia de heces en el agua.

Ante una situación así, el protocolo sanitario obliga a cerrar el vaso afectado y a realizar los tratamientos y controles necesarios antes de poder volver a abrirlo con todas las garantías para las personas usuarias, según explica el gobierno local.

Desde el Concello se solicita la colaboración ciudana para tratar de localizar a los responsables de este acto vandálico. «Pedimos la colaboración de todas las personas usuarias. Si alguien vio algo o tiene información que pueda ayudar a identificar a la persona o personas responsables, agradecemos que lo comunique al Concello o al personal de la piscina», se indica en las redes sociales municipales

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Tras concretar el cierre, el gobierno local señala que «no es una decisión que nos guste tomar, pero la seguridad y la salud de todos están por encima de todo». Además, lanza también un llamamiento a la responsabilidad y al civismo: «Un comportamiento de este tipo no es una simple gamberrada: supone una grave falta de respeto hacia el resto de las personas usuarias, obliga a interrumpir el servicio y genera un importante trabajo y coste adicional para poder recuperar las condiciones adecuadas del agua», lamenta.