Alerta por sequía en Pontevedra: Se agrava en el Lérez y no se descartan cortes puntuales de agua

La Xunta ha decidido activar este martes, como estaba previsto, la situación de alerta por escasez de agua en el sistema del río Lérez, en Pontevedra, así como en los del río Anllóns y Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, dos cuencas que estaban ya en prealerta desde hacía un mes.

Asimismo, se acuerda aplicar medidas equivalentes a un escenario de alerta, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial del río Verdugo y que también estaba hasta ahora en situación de seguimiento.

Además, entran en prealerta por escasez moderada de agua otras cuatro unidades territoriales de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, concretamente, las UTE del río Tambre y ría de Muros; del río Grande, en Camariñas; del río Mendo y ría de Betanzos, y del río Landro y río Ouro.

Así lo ha acordado la Oficina Técnica da Seca, que estuvo presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que asistieron también otros cargos directivos del organismo hidráulico, así como representantes de Protección Civil, de Meteogalicia y de las Consellerías de Sanidade y del Medio Rural.

Durante la reunión, los técnicos tuvieron en cuenta tanto datos meteorológicos, los corresponsales al mes de julio y las previsiones para las próximas semanas, como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido en el Plan especial de seca de Galicia-Costa.

En este sentido, para la declaración de la alerta pesó, sobre todo, el descenso importante y continuado que experimenta ya desde la primavera el caudal del río Lérz, en menos de 0,7 metros cúbicos por segundo en la actualidad, la mitad de su mínimo ecológico, y el volumen de agua embalsada en el Pontillón de Castro, al 83,5% de ocupación. Augas de Galicia subraya que la cuenca del Léerz acumula más de dos meses con indicadores de caudal bajos y «sin que se detecte un cambio de tendencia».

En total, son 20 los municipios próximos al Lérez los afectados por restricciones o medidas de seguimiento de embalses y ríos en un escenario marcado por la escasez de lluvias y las altas temperaturas.

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el Plan da seca de la demarcación Galicia-Costa para la gestión de situaciones de escasez coyuntura. El último y más elevado el de emergencia. A efectos prácticos, esta declaración supone comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Por ejemplo, la prohibición de usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Asimismo, en caso de ser preciso, se aplicarían cortes de agua puntuales.

ELoa concellos son Pontevedra, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, así como el ourensano de Beariz.

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La oficina señala que «la situación de prealerta implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados de Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. Además, se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y recomienda a los ayuntamientos minimizar los gastos públicos no esenciales. De hecho, en este escenario los municipios tienen la obligación de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo».