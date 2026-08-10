El palco del río recupera su protagonismo en la Feira Tradicional de Caldas

La XIII Feira Tradicional de Caldas de Reis cerró este fin de semana con un balance municipal de «éxito total», en una edición que tuvo como uno de sus principales atractivos la recuperación del palco del río como escenario de parte de la programación. El espacio volvió a acoger música y actividades después de su recuperación, en una apuesta por devolver a la Feira algunos de sus escenarios más emblemáticos.

El teniente de alcalde y responsable de Fiestas, Manuel Fariña, destacó especialmente esta recuperación, que considera «uno de los grandes aciertos» de la edición. «Recuperar el palco del río fue un acierto y nos permitió devolverle a la Feira una parte importante de su identidad», señaló. Para el responsable municipal, uno de los momentos más destacados fue precisamente volver a ver este espacio lleno de público y actividad.

El palco acogió parte de la programación cultural y musical de la jornada. Por él pasó el pregón de la Banda de Música Municipal de Caldas, homenajeada por el Concello por sus recientes éxitos internacionales, además de la actuación de la Agrupación Folclórica Celme. Ya por la noche, el espacio recibió el concierto de Catuxa Salom, mientras que la programación también incluía el espectáculo A Forza da Queimada, de Hípica Celta.

La recuperación del palco se sumó a la vuelta de la Feira a otros dos espacios naturales de referencia de Caldas, la Carballeira y el Xardín Botánico, tras las actuaciones de renovación realizadas en ambos lugares. El Concello considera que la utilización conjunta de estos tres enclaves permitió recuperar parte de la imagen tradicional de la celebración y generar nuevos puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

La edición contó además con más de 70 puestos, la cifra más elevada de la historia de la Feira, así como con una amplia programación paralela que incluyó pasacalles, cuentacuentos, juegos populares, talleres, demostraciones de oficios, tren turístico y diferentes espectáculos. Las propuestas estuvieron dirigidas a públicos de todas las edades y permitieron mantener la actividad durante toda la jornada.

Desde el Concello destacan la elevada participación y la presencia tanto de vecinos de Caldas como de visitantes llegados de otros puntos. Fariña considera que la respuesta demuestra que la Feira Tradicional está «plenamente consolidada» como una de las grandes citas del verano en el municipio.

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En este balance, la recuperación del palco del río ocupa un lugar destacado. “Ver ese espacio nuevamente lleno de público y de actividad fue uno de los momentos más especiales de la jornada”, aseguró Fariña, que resumió el resultado de la edición señalando que «la Carballeira, el Botánico y el palco del río volvieron a ser espacios vivos, llenos de gente y de actividad».