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Sanidad

El PAC de A Parda de Pontevedra recibió más de 550 urgencias en el fin de semana festivo

El Sergas reclama un «uso responsable de estos servicios»

Centro de salud de A Parda

Centro de salud de A Parda / Rafa Vázquez

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R. P.

Pontevedra

Los nueve Puntos de Atención Continuada (PAC) de los centros de salud del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés atendieron un total de 2.790 asistencias durante el pasado fin de semana (viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto) en el que comenzaron las fiestas de la Peregrina. Se trata de las primeras jornadas de este ciclo festivo, que incluyó no solo el pregón y las procesiones, sin también varios conciertos nocturnos, lo que suele incrementar los desplazamientos.

En el distrito sanitario de Pontevedra, el PAC del centro de salud de A Parda en la capital asumió un total de 555 asistencias: 105 el viernes, 232 el sábado y 218 el domingo. Por su parte, el de Marín tuvo 275 asistencias (68 el viernes, 112 el sábado y 95 el domingo).

En Caldas se atendió la 198 pacientes (53 el viernes, 79 el sábado y 66 el domingo, otros 175 en Bueu y 64 en Cerdedo.

En las zonas con mayor flujo turístico y en el distrito de O Salnés, el PAC de Baltar en Sanxenxo asumió un total de 397 asistencias (106 el pasado viernes, 144 el sábado y 147 el domingo) y el PAC de O Grove realizó 324 atenciones. Otros 353 casos se registraron en Cambados y cerca de 450 en Vilagarcía.

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La Dirección del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés subraya que «la cobertura asistencial transcurrió con total normalidad y adecuadamente, asumiendo los aumentos de demanda propios de este período estival». Asimismo, recuerda a la población «la importancia de efectuar un uso consciente y responsable de los servicios de urgencias, recurriendo a los centros de atención primaria y Puntos de Atención Continuada para los procesos leves, con el fin de garantizar una atención eficaz, rápida y de calidad para quien más lo precisa».

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