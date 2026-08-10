Sanidad
El PAC de A Parda de Pontevedra recibió más de 550 urgencias en el fin de semana festivo
El Sergas reclama un «uso responsable de estos servicios»
Los nueve Puntos de Atención Continuada (PAC) de los centros de salud del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés atendieron un total de 2.790 asistencias durante el pasado fin de semana (viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto) en el que comenzaron las fiestas de la Peregrina. Se trata de las primeras jornadas de este ciclo festivo, que incluyó no solo el pregón y las procesiones, sin también varios conciertos nocturnos, lo que suele incrementar los desplazamientos.
En el distrito sanitario de Pontevedra, el PAC del centro de salud de A Parda en la capital asumió un total de 555 asistencias: 105 el viernes, 232 el sábado y 218 el domingo. Por su parte, el de Marín tuvo 275 asistencias (68 el viernes, 112 el sábado y 95 el domingo).
En Caldas se atendió la 198 pacientes (53 el viernes, 79 el sábado y 66 el domingo, otros 175 en Bueu y 64 en Cerdedo.
En las zonas con mayor flujo turístico y en el distrito de O Salnés, el PAC de Baltar en Sanxenxo asumió un total de 397 asistencias (106 el pasado viernes, 144 el sábado y 147 el domingo) y el PAC de O Grove realizó 324 atenciones. Otros 353 casos se registraron en Cambados y cerca de 450 en Vilagarcía.
La Dirección del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés subraya que «la cobertura asistencial transcurrió con total normalidad y adecuadamente, asumiendo los aumentos de demanda propios de este período estival». Asimismo, recuerda a la población «la importancia de efectuar un uso consciente y responsable de los servicios de urgencias, recurriendo a los centros de atención primaria y Puntos de Atención Continuada para los procesos leves, con el fin de garantizar una atención eficaz, rápida y de calidad para quien más lo precisa».
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