La de ayer fue una noche de fusión musical, en dos vertientes paralelas. Por un lado, A Ferrería acogió la propuesta de Alana. El trío, formado por la voz y pandereta de Antía Vázquez (Oleiros); la percusión y la gaita de Pablo Castro (Vimianzo) y la producción de Eloy Vidal (Ponteceso), hizo vibrar la plaza pontevedresa con sus ritmos tradicionales reinterpretados. Repasaron el repertorio desde sus inicios hace tres años hasta las reinterpretaciones de clásicos folclóricos de los últimos meses.

Público que asistió al concierto. | G. SANTOS

Se trata de una mezcla de la música tradicional gallega con ritmos modernos de pop y bases electrónicas. Otra fusión es la de La Casa Azul. Con toques de indie pop, electropop, música disco y europop., el grupo liderado por Guille Milkyway, hacía resurgir en la plaza de España viejos recuerdos. Su pop electrónico, definido en temas icónicos como «La revolución sexual» o «Todas tus amigas», llevó al centro de Pontevedra la cultura musical de la España de los 2000, rememorando una esencia difícil de igualar.

El acto final que cerraría la noche empezó justo al lado, en la Gran Vía de Montero Ríos, cerca de las 23.00 horas. En unas fiestas populares no pueden faltar las orquestas, y el Grupo Talismán protagonizó la verbena de ayer con mucho ritmo.

Para la jornada de hoy no faltan actividades. Tras los pasacalles y actuaciones a lo largo del día, a cargo de diversos grupos dirigidos a toda la familia y la charanga OT, se celebrarán conciertos a elegir según los gustos.

A las 19.30 horas, Xavi Lozano protagonizará una sesión musical para niños con el concierto «Tubos do mundo», en la plaza de Arturo Souto. A las 21.00, el pop se traslada a la Praza da Ferrería con la formación La edad de Oro del Pop Español, cuyos expertos vocalistas versionarán temas célebres de artistas como Nacha Pop, Hombres G, Los Secretos o Duncan Dhu.

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Diferentes serán las siguientes propuestas, pues llegará el turno de D.Valentino y C Marí, que se mueven en géneros como el trap y el reggaetón. Estarán en la plaza de España a partir de las 22.00 horas. A las 22.45 volverá a haber verbena, de nuevo en la Gran Vía de Montero Ríos, con el Grupo Florida Band.